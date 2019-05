BDO erneut Steuerberater des Jahres 2019

Gala in den Wiener Sofiensälen

Wien (OTS) - „Die Presse“ und die ifa AG haben Österreichs beste Steuerberater 2019 gesucht – und gefunden. BDO hat es wieder an die Spitze der Steuerberatungsunternehmen geschafft und wurde zum wiederholten Mal zur Nr. 1 in Wien und erstmals in der Steiermark gekürt. Gewählt wurden die Preisträger von ihren Kundinnen und Kunden sowie einer Fachjury. In den Wiener Sofiensälen wurden bei einer feierlichen Verleihung aus 10.562 Nominierungen in acht Kategorien die Besten der Branche mit dem „Abakus“ ausgezeichnet.

Berndt Zinnöcker, Partner und Geschäftsführer von BDO Austria, über die Rückeroberung des Allrounders für Wien: „Es freut uns, dass unsere Kollegen aus der Steiermark ebenfalls gewonnen haben. Das zeigt die Stärke des Steuerbereichs der BDO Austria Gruppe. Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz sowie unseren Kundinnen und Kunden fürs fleißige Voten. Wir waren in allen Kategorien nominiert und haben zwei Bundesländer-Preise gewonnen - es freut uns, dass wir so unterstützt werden."

Peter Pilz, Partner und Geschäftsführer von BDO Steiermark: „So einen Preis gewinnt man nur als Team, daher herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen. Der Allrounder-Preis ist ein Preis, der ausschließlich von den Kundinnen und Kunden verliehen wird, deshalb ein großes Dankeschön für das Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit."

„Dieser Sieg bedeutet uns allen unglaublich viel. Er zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir bauen auf langfristige Beziehungen und unsere Kundinnen und Kunden stehen bei BDO stets an erster Stelle“, sagt Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer BDO. „Die Auszeichnung zum Steuerberater des Jahres ist ein großes Kompliment. Sie belohnt und bestärkt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens in ihrem täglichen Handeln das Beste zu geben.“

