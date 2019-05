Vom kleinen Penthouse-Wohnzimmer ins 350 m² Industrie-Loft – volle Fahrt voraus für den digitalen Tourismus

Wir sind aus allen Nähten geplatzt! Zeit für den Umzug.

Innsbruck (OTS) - Die Speed U Up, Agentur für digitale Services und Innovationen im Alpentourismus, ist in drei Jahren von vier auf 16 MitarbeiterInnen gewachsen. Es wurde also zu eng im 4. Stock der Museumstraße 19. Nur wenige Meter weiter in der Heiliggeiststraße 4 fand die Speed U Up in einer ehemaligen Druckerei nun viel Platz für ihr kreatives Schaffen. Dank Aufrüstung der Infrastruktur mit Glasfaserkabel kann die Agentur nun auch in Immobilien mit Geschichte die Digitalisierung vorantreiben.

„Ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn junge, innovative Firmen so erfolgreich sind und wachsen.“ würdigt Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf die Entwicklung der Speed U Up. Sie verspricht, auch in Zukunft die nötige Infrastruktur für den Fortschritt zu fördern.

„Wir freuen uns riesig, euch heute unser Loft zeigen zu können. Für uns ist es ein großer Schritt von unserem ‚Wohnzimmer‘ in diese großzügigen Räumlichkeiten. Wir haben noch viel vor und hier haben wir die richtige Atmosphäre gefunden, um weiterhin digitale Pionierleistungen zu erbringen“, freut sich Geschäftsführerin Eva-Maria Hänel sichtlich.

Von der Druckerei zum digitalen Pionier

Das neue Headquarter der No.1 im digitalen Alpentourismus findet sich nun in der Heiliggeiststraße 4 in einem Innenhof. „Wir sind hier in einer ehemaligen Druckerei. Dass wir jetzt in ein solch geschichtsträchtiges Gebäude ziehen können, wo ja schon früher das gemacht wurde, was wir heute in einer modernen, digitalen Form weiterführen, macht besonders stolz. Hier spüren wir unsere Wurzeln und können diese in neue digitale Innovationen transformieren“, so Geschäftsführer Matthias Dengg. Welche das sind, zeigen unter anderem Alexa und Google Home mit ihren Skills und Actions „Tastes of Austria“ oder „Tirol-Skill“. Einfach mal das Handy oder Alexa fragen: „Alexa, starte „Geschmack von Österreich“.

Industrie-Schick und Denkraum

Schon der Zugang über die Metalltreppe lässt den Industrie-Schick der neuen Speed U Up-Zentrale erahnen. Innen erwarten Kunden, Geschäftspartner und allen voran das Team bis zu vier Meter hohe Räume – Platz für kreatives Schaffen. Elemente der ehemaligen Druckerei sind noch zu erkennen, wie ein ehemaliger Lift für Druckplatten wo heute Laser-Drucker stehen oder stabile Eisenstangen, die kurzerhand als Garderobe benutzt werden.

Die Speed U Up ist jedenfalls im neuen Zuhause angekommen und bereit mit Vollgas in Richtung digitalen Tourismus wieder abzuheben!



Über Speed U Up: Als Digital Service & Solution Provider ist Speed U Up spezialisiert auf Online-Kommunikation für den Alpentourismus. Unter dem Motto „Digital Pioneering“ fokussiert sich das 2016 in Innsbruck angesiedelte Unternehmen auf zukunftsweisende Ideen, Konzepte und Technologien – immer mit dem Ziel, diese in den Alpentourismus zu integrieren. Aktuelle Projekte liegen in den Bereichen Social Media, Guerilla- und Performance-Kampagnen, Content Produktion und Distribution, sowie Amazon Alexa Skills. Die Kunden sind in unterschiedlichen Feldern des Tourismus angesiedelt: Neben namhaften Tourismusverbänden wie dem TVB Mayrhofen, dem TVB Wilder Kaiser, Zermatt Tourismus und dem TVB Seefeld zählen auch Unternehmen wie das Alpenresort Schwarz, die Mayrhofner Bergbahnen, die Tirol Werbung, die Österreich Werbung, Bayern Tourismus sowie die Deutsche Bahn und ÖBB zum Portfolio. Zusätzlich teilt das Speed U Up Team sein Wissen zu den digitalen Themen im Tourismus regelmäßig bei Vorlesungen an der HTW Chur sowie am MCI und an der Universität Innsbruck. Speed U Up wurde im letzten Jahr mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation in Berlin ausgezeichnet und ist Preisträger des Tirolissimo 2017.

