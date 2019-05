IST Austria feiert 10-jähriges Jubiläum beim Open Campus am 26. Mai 2019

Das Forschungsfest in Klosterneuburg bietet erlebbare Forschung für BesucherInnen jeden Alters. Gleichzeitig feiert das IST Austria heuer sein zehnjähriges Jubiläum

Klosterneuburg (OTS) - Am Open Campus im Rahmen der Jubiläumswoche lädt das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) Kinder und Erwachsene ein, die Welt der Wissenschaft zu entdecken. Zahlreiche Stationen der Forschungsausstellung sorgen am 26. Mai von 12 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt für Spannung und Unterhaltung. Besondere Attraktionen sind das Wissenschaftskabarett mit Vince Ebert und das 10 Meter lange Stärkebecken, das es den Besucherinnen und Besuchern erlaubt, über Wasser zu gehen.

In der Familienvorlesung stehen heuer die Bausteine unseres Körpers – die Zellen – im Mittelpunkt. Für Groß und Klein wird verständlich erklärt, wie ForscherInnen die unterschiedlichen Arten von Zellen mit Mikroskopen beobachten. Bei der Preisverleihung des Schulwettbewerbs mit dem Motto „Gemma forschen! Wir schaffen Zukunft“ kürt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die besten Einreichungen. Laborführungen, eine digitale Schnitzeljagd sowie die Experimentierwerkstatt für Kinder runden das Programm ab.

Ab 11:30 Uhr verkehrt stündlich ein Gratis-Shuttle zwischen Tulln, dem IST Austria und Wien. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter: www.open-campus.at

Open Campus - Das Forschungsfest für die ganze Familie

Das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) veranstaltet den Open Campus, unser jährliches Forschungsfest für die ganze Familie in Klosterneuburg, am Sonntag den 26. Mai von 12:00 bis 18:00.



Das 10-jährige Jubiläum des Instituts nehmen wir zum Anlass, ein wenig in die Vergangenheit aber noch stärker in die Zukunft zu blicken: Wir beginnen mit einem jugendlichen Blick auf Forschung bei der Preisverleihung des Schulwettbewerbs zum Thema „Wir schaffen Zukunft“, freuen uns anschließend auf scharfzüngigen Pointen von Vince Eberth aus seinem aktuellen Programm „Zukunft is the Future“ und schließen mit inspirierenden Fragen, die Kindern an die Forschung stellen.



Neben dem alljährlichen Blick hinter die Kulissen des Forschungsbetriebs des Instituts bietet das diesjährige Forschungsfest außerdem ein buntes Programm für Familien, Kinder und Jugendliche. Wie in den vergangenen Jahren freuen wir uns gemeinsam mit lokalen Einrichtungen, Vereinen und Gastronomen auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.



HIGHLIGHTS

12:00 Uhr

Start: Ausstellung, Kinderprogramm & Kulinarik

13:00-13:45 Uhr

Geburtstagsfeier & Preisverleihung Schulwettbewerb

14:00-14:45 Uhr

Familienvorlesung: “Mikroskope: Winzige Körperzellen – ganz groß!”

15:00-15:45 Uhr

Wissenschaftskabarett mit Vince Ebert: “Best-of Zukunft is the Future”

16:00-17:00 Uhr

Showdown: Forschungsspiel

Datum: 26.05.2019, 12:00 - 18:00 Uhr

Ort: IST Austria

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich

Url: http://open-campus.at

