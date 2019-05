Landeshauptleutekonferenz in Kärnten am 15. und 16. Mai

Akkreditierung für Donnerstag, 16. Mai 2019, sind heute, Montag, noch möglich

Klagenfurt (OTS/LPD) - Die Akkreditierung für die Landeshauptleutekonferenz am 15. und 16. Mai ist heute, Montag, 13. Mai noch möglich. Akkreditierung unter [abt1.lpd @ ktn.gv.at] (mailto:abt1.lpd@ktn.gv.at. Die Akkreditierungen werden direkt am Donnerstag, 16. Mai, vor Ort ausgegeben.

Im Zuge der Landeshauptleutekonferenz in Kärnten finden am Weingut Burg Taggenbrunn - Taggenbrunn 9, 9300 St. Veit an der Glan - folgende Medientermine statt:

Mittwoch, 15. Mai 2019, 19.00 Uhr Empfang und Verabschiedung von LH a.D. Hans Niessl; Donnerstag, 16. Mai 2019, 8.50 Uhr Gruppenfoto (9.00 Uhr Beginn Landeshauptleutekonferenz) und 12.00 Uhr Pressekonferenz mit u.a. LH Dr. Peter Kaiser.

