Polizisten bei zwei Einsätzen verletzt und bespuckt

Wien (OTS) - 12.05.2019, 03:15 Uhr bzw. 13:45 Uhr

1., Johannesgasse bzw. 16., Lerchenfelder Gürtel

Sachverhalt: Ein 32-jähriger Tatverdächtiger (Stbg: Österreich) mischte sich in der Johannesgasse in eine Amtshandlung ein, bei der der ursprünglich Angehaltene wegen aggressiven Verhaltens festgenommen wurde.

Da die Situation aufgrund der ständigen Einmischungen zu eskalieren drohte, forderten die zwei amtshandelnden Beamten Verstärkung an. Der 32-Jährige ließ sich aber nicht beruhigen, schrie herum, rempelte einen Polizisten an und erhob schließlich seine rechte Hand zum deutschen Gruß. Dies untermauerte er mit den Worten „Heil Hitler“. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten, aggressiven Verhaltens sowie nach dem Verbotsgesetz angezeigt. Im Polizeianhaltezentrum ging er erneut auf Polizisten los, wodurch zwei Beamte verletzt wurden. Einer davon konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Am Lerchenfelder Gürtel widersetze sich ein 50-jähriger Tatverdächtiger (Stbg: Österreich) einer Identitätsfeststellung, attackierte Polizisten und wurde festgenommen. Zwei Beamten wurden verletzt, einem dritten spuckte der Festgenommene bei der Verbringung in den Arrestantenwagen ins Gesicht. Dem bespuckten Polizisten musste in weiterer Folge in einem Krankenhaus Blut abgenommen werden, weil die Gefahr der Übertragung von ansteckenden Krankheiten bestand. Der 50-Jährige wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.

