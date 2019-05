Nach Greenpeace Glyphosat-Check: Erstmals alle österreichischen Parteien für Verbot

EU-SpitzenkandidatInnen bei Puls 4-Elefantenrunde unisono für Ende des Pflanzengifts - Greenpeace fordert Taten

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace begrüßt, dass nun offenbar alle österreichischen Parteien für ein klares Nein zu Glyphosat eintreten. Bei der gestrigen Elefantenrunde auf Puls 4 sprachen sich alle SpitzenkandidatInnen überraschend für ein EU-weites Verbot des wahrscheinlich krebserregenden Pflanzengifts aus. Noch am Tag zuvor hatten sich Gamon (NEOS) und Karas (ÖVP) in einer Greenpeace-Befragung zu Glyphosat nicht für ein allgemeines Verbot ausgesprochen. Greenpeace fordert von den SpitzenkandidatInnen jetzt Wort zu halten und nach der Wahl auch tatsächlich gegen Glyphosat aktiv zu werden.

„Erstmals haben sich endlich alle österreichischen Parteien für ein Aus von Glyphosat ausgesprochen. Wir nehmen die Spitzenkandidatin und die Spitzenkandidaten beim Wort und werden sehr genau beobachten, ob sie sich daran halten“, sagt Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftssprecher bei Greenpeace in Österreich. Das gelte vor allem für jene Parteien, die in den letzten beiden Jahren im Österreichischen und Europäischen Parlament bereits mehrmals gegen ein Glyphosat-Verbot gestimmt haben: ÖVP, FPÖ und NEOS. „Schöne Worte und Ankündigungen alleine schützen uns nicht vor dem Risiko-Produkt Glyphosat. Alle wahlwerbenden Fraktionen müssen nach dem Urnengang beweisen, dass es sich hier nicht nur um Wahlkampfgetöse handelt. Sie müssen auf österreichischer und europäischer Ebene auch tatsächlich für ein Glyphosat-Verbot eintreten“, fordert Theissing-Matei.

Am vergangenen Samstag hatte Greenpeace anlässlich der EU-Wahl eine Befragung der österreichischen SpitzenkandidatInnen zu Glyphosat veröffentlicht. Karas (ÖVP) und Gamon (NEOS) sprachen sich darin nicht für ein EU-weites Verbot von Glyphosat aus. Vilimsky (FPÖ) sprach sich zwar für ein Verbot aus, seine Partei stimmte jedoch in der Vergangenheit bei zwei von drei wichtigen Abstimmungen im Parlament gegen ein Ende von Glyphosat. Schieder (SPÖ), Kogler (Grüne) und Voggenhuber (Liste 1 Europa/JETZT) traten bereits in der Greenpeace-Befragung für ein Verbot des Pflanzengifts ein.

Die Ergebnisse der Greenpeace Glyphosat-Befragung im Detail (inklusive der Original-Antworten der SpitzenkandidatInnen) finden Sie hier: https://bit.ly/2Llrmlg

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Theissing-Matei

Landwirtschaftssprecher

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: +43 (0)664 610 3995

E-Mail: sebastian.theissing @ greenpeace.org



Marianne Fobel

Pressesprecherin

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: +43 (0)664 816 9716

E-Mail: marianne.fobel @ greenpeace.org



Greenpeace ist eine internationale Umweltschutzorganisation und in mehr als 50 Ländern tätig. Mit gewaltfreien Aktionen setzt sich Greenpeace dafür ein, unsere Meere und Wälder zu schützen, Plastikmüll zu bekämpfen oder die Klimakatastrophe zu verhindern. Als einzige Umweltschutzorganisation Österreichs nimmt Greenpeace kein Geld von Konzernen, vom Staat oder von der EU, sondern erhält Spenden von Privatpersonen. So kann die Organisation unbestechlich und unbeirrbar an Lösungen für eine

lebenswerte und gerechte Welt arbeiten.



www.greenpeace.at