APA-ContentBreakfast in den Bundesländern: Visuelle Kommunikation im Fokus

APA-Gruppe geht auf Tour durch Österreich – Experten vermitteln Know-how zu visueller Content-Strategie

Wien (OTS) - Wenn die Aufmerksamkeitsspanne ab- und die Informationsflut zunimmt, werden Fotos, Videos, Grafiken und Animationen zu unverzichtbaren Elementen in PR und Marketing. Wie eine visuelle Kommunikationsstrategie in der praktischen Umsetzung gelingen kann, darüber informieren APA-Expertinnen und -Experten im Rahmen der diesjährigen APA on Tour. Das Informations- und Networking-Event macht dabei zwischen 14. und 17. bzw. am 20. Mai und 11. Juni in den Landeshauptstädten Graz, Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien Station.

Visuellen Content zielgruppengerecht zu erstellen, zu verbreiten und zu monitoren, ohne dabei die rechtlichen Aspekte zu vernachlässigen, ist oft eine ressourcenintensive Herausforderung. In kurzen Impuls-Statements liefern Expertinnen und Experten beim APA-ContentBreakfast Tipps und Tricks zu erfolgreichem visuellen Storytelling – von der richtigen Strategie bis hin zu Recherche, Produktion, Distribution und Analyse visueller Inhalte:

Programm:

Impulsreferat | Visuelles Storytelling im digitalen Zeitalter Visuelle Inhalte recherchieren | Welche Formate eignen sich für welche Botschaft? Visuelle Inhalte selbst erstellen | Welche Tools sind notwendig? Visuelle Inhalte produzieren, verbreiten und monitoren | Wie erreichen und begeistern Geschichten die Zielgruppe, und wie wird Erfolg gemessen?

Tourdaten:

Das APA-ContentBreakfast macht in folgenden Landeshauptstädten Station:

Graz am Dienstag, 14.05.2019

Hotel Das Weitzer, Grieskai 12-16, 8020 Graz

Innsbruck am Mittwoch, 15.05.2019

Hotel Grauer Bär, Universitätsstraße 5-7, 6020 Innsbruck

Salzburg am Donnerstag, 16.05.2019

Salzburger Nachrichten Saal, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Linz am Freitag, 17.05.2019

OÖNachrichten Forum, Promenade 25, 4010 Linz

Wien am Montag, 20.05.2019 und Dienstag, 11. Juni 2019 – bereits ausgebucht

APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Einlass 09:00 Uhr, Beginn 09:30 Uhr

