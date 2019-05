REMINDER: Heute AK/ÖGB Veranstaltung EU-Wahlen 2019: Europas Zukunft bestimmen

Podiumsdiskussion mit österreichischen KandidatInnen für die Wahlen zum Europäischen Parlament

Wien (OTS) - Wie wird die zukünftige Ausrichtung der europäischen Politik aussehen? Eine Frage, die vor allem für die Beschäftigten große Bedeutung hat. Denn Europa ist in vielen zentralen Fragen gespalten: Wie können gute Arbeitsbedingungen und Entlohnung sichergestellt werden? Wie können Steuersysteme fairer geregelt werden? Wie können Digitalisierung, Globalisierung und Klimaschutz zum Nutzen aller gestaltet werden? Und vor allem: Wie kann Europa sozialer werden? Mit diesen Herausforderungen wird sich das Europäische Parlament in Zukunft noch stärker auseinandersetzen müssen. Daher sind auch die in Kürze stattfindenden EU-Wahlen von enormer Wichtigkeit. Die AK Wien und der Österreichische Gewerkschaftsbund haben aus diesem Anlass KandidatInnen der im Europäischen Parlament vertretenen Parteien zu einer Podiumsdiskussion geladen.

Veranstaltung „EU-Wahlen 2019: Europas Zukunft bestimmen“

Montag, 13. Mai 2019, 16:00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal

1040 Wien, Theresianumgasse 16-18

Begrüßung

Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien

Wolfgang Katzian, Präsident des ÖGB

Anschließend Podiumsdiskussion mit

Claudia Gamon, NEOS

Othmar Karas, ÖVP

Werner Kogler, Die Grünen

Evelyn Regner, SPÖ

Harald Vilimsky, FPÖ

Moderation: Raimund Löw

Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und dem österreichischen Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments.

Einen Livestream der Veranstaltung finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/euwahl2019

Der Hashtag zur Veranstaltung lautet #euwahl2019

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Michaela Lexa-Frank

Tel.: (+43) 50165-12141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at