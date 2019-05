500 Top-ManagerInnen aus Luxusreisebranche 2020 in Wien

Auf Initiative der Österreich Werbung und des WienTourismus kehrt das Symposium des weltgrößten Luxusreise-Netzwerks „Virtuoso“ im März 2020 nach Wien zurück.

Wien (OTS) - WienTourismus und Österreich Werbung holten mit vereinten Kräften ein Top-Event der globalen Tourismusbranche nach Wien: Virtuoso, die größte auf das Luxusreise-Segment spezialisierte Organisation der Welt, hat sich entschlossen ihr prestigeträchtiges Symposium im März 2020 in Wien abzuhalten. Erwartet werden etwa 500 TeilnehmerInnen aus dem Top-Management der erfolgreichsten Luxus-Reiseagenturen aus den USA, Lateinamerika, China, Australien, Europa und dem Nahen Osten. In der Vergangenheit nahmen Vertreter der Reisebüros wie etwa ProTravel, Smartflyer, Valerie Wilson Travel, Departure Lounge, Cube Travel oder Goldman Travel Corporation teil.

Die offizielle Verkündung fand gestern zum Abschluss des diesjährigen Virtuoso-Symposiums im australischen Melbourne statt. Hinter den Kulissen arbeiteten die Österreich Werbung und WienTourismus bereits seit Monaten daran, Virtuoso nach 20 Jahren wieder nach Wien zu holen. Als sich die Organisation im Jahr 2000 im Zuge des jährlichen Symposiums von API Travel Consultants zu Virtuoso weiterentwickelte, wurde in Wien die neue Marke präsentiert. Seither wird Österreichs Landeshauptstadt als „Geburtsort“ von Virtuoso wahrgenommen, was die enge Bindung zwischen Österreich Werbung, WienTourismus und Virtuoso zusätzlich fördert.

„Es gibt keinen geeigneteren Ort als Wien, um den 20. Geburtstag von Virtuoso gebührend zu begehen, denn die Stadt vereint zahlreiche Assets, die bei der Zielgruppe punkten. Luxusreisen machen ein Fünftel der globalen Reiseausgaben aus – Städtetrips sind mit einem Anteil von rund 30 % die beliebteste Art von Luxusreisen. Vor diesem Hintergrund ist es eine einmalige Gelegenheit, im Rahmen des Virtuoso-Symposiums gleich eine Vielzahl an EntscheidungsträgerInnen in der Stadt begrüßen zu können. Wir werden die Gelegenheit nutzen, Wien im heiß umkämpften Luxussegment eindrucksvoll zu positionieren“, erklärt Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus. Der WienTourismus spricht gezielt Gatekeeper an. Speerspitze im Luxussegment sind die so genannten Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), Menschen mit investierbarem Vermögen von über 30 Millionen US-Dollar. Kettner: „Wir schaffen damit Möglichkeiten zur Positionierung für Wiens Institutionen und verbessern die Chancen der Hotellerie auf Preisdurchsetzung.“

„Mit der Austragung des Virtuoso Symposiums in Wien können wir Österreich noch prominenter als Premium-Destination positionieren“, erklärt Dr. Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. „Luxury heißt ja schon lange nicht mehr teuer einkaufen – viel mehr geht es hier um inhaltlich wertvolle und bereichernde Reiseerlebnisse und -begegnungen“.

Die Österreich Werbung New York setzt schon seit Jahren in ihrer Marktbearbeitung einen Schwerpunkt auf das Luxury-Travel-Segment. Hierbei spielt vor allem der Reisebürovertrieb eine bedeutende Rolle. Die Anzahl wohlhabender Amerikaner steigt stetig – so leben in den USA bereits über 10 Millionen Millionäre – mehr als ganz Schweden über Einwohner verfügt. „Eben diese Schicht ist für das Wachstum an internationalen Reisen aus den USA hauptverantwortlich. Speziell mit unserer Kampagne ‚Exquisitely Austria‘ stellen wir Österreich mitsamt hochqualitativem Kulturangebot in die Auslage, das durch die persönliche Betreuung unserer Gastgeber sowie qualifizierter Guides erst so richtig erlebbar wird“, so Stolba.

Beim mehrtägigen Virtuoso Symposium lernen die Teilnehmer/innen nicht nur Wien kennen, sondern besuchen im Rahmen von Post-Event-Programmen auch andere Regionen Österreichs. Das Virtuoso-Symposium in Wien findet in Kooperation mit den Wiener Hotels Bristol, Imperial, Sacher, Palais Hansen Kempinski, Ritz-Carlton, Park Hyatt und Palais Coburg sowie Mondial DMC statt.

Über Virtuoso:

Virtuoso Travel Network ist weltweit das führende Luxusreise-Netzwerk. Die Insgesamt 20.000 Travel Advisor in über 50 Ländern generierten 2018 26,4 Milliarden USD Umsatz. Historisch bedingt ist Virtuoso in den USA am stärksten vertreten, hat jedoch in den letzten Jahren stark nach Asien, Südamerika, Australien, Middle East und Europa expandiert.

Weitere Informationen zum amerikanischen Herkunftsmarkt gibt es https://www.austriatourism.com/maerkte/markt-usa/

