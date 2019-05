TREND Anwaltsranking 2019 – Top-Platzierungen für ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER

Wien (OTS) - Im Rahmen des schon traditionellen jährlichen Anwaltsrankings der Wirtschaftszeitschrift TREND wurden jüngst die besten Rechtsanwälte Österreichs gekürt.

Dr. Franz Althuber (43), Gründungspartner der auf Steuerverfahren, Steuerstrafrecht und Managerhaftung spezialisierten Kanzlei ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER, ist in der heuer bereits zum 16. Mal veröffentlichten Bestenliste – wie auch in den letzten Jahren – als einer der führenden Steueranwälte Österreichs genannt. In der Kategorie „Beste Kanzleineugründung der letzten fünf Jahre“ schafft es die erst seit März 2018 bestehende Sozietät ebenfalls auf Anhieb in die Wertung und erreichte den hervorragenden 4. Platz.

„ Ziel unserer Kanzleigründung vor rund einem Jahr war es, am Markt durch eine fachliche Spezialisierung in jenen Rechtsbereichen, in denen wir aufgrund unseres Wissens und unserer Erfahrung zu den Besten gehören, aufzufallen. Das ist uns ganz offenbar gelungen. Es freut uns, dass wir in einem Atemzug mit bereits länger am Markt etablierten Sozietäten genannt und unsere Expertise geschätzt wird “, so Maria Althuber-Griesmayr (38), die ebenfalls Gründungspartnerin der Kanzlei ist und die Bereiche Geschäftsführerhaftung, D&O und Prozessführung verantwortet.

