Brunner: Kein Bekenntnis von Karas zum europaweiten legalen Schwangerschaftsabbruch

SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin ruft zur Wahl am 26. Mai und zur Unterstützung der Petition #keinenMillimeter auf

Wien (OTS/SK) - „Die ÖVP bedroht Frauenrechte. Das ist auch in der gestrigen Diskussion der SpitzenkandidatInnen klar geworden. Othmar Karas hat sich nicht für einen europaweiten legalen Schwangerschaftsabbruch ausgesprochen. Das ist ein Wahnsinn“, sagte heute SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner. ****

Die EU-Wahl ist eine wichtige Richtungsentscheidung. „Geht zur Wahl am 26. Mai und unterstützt unsere sozialdemokratischen KandidatInnen, die alle klar für Frauenrechte eintreten“, so Brunner in einem Wahlaufruf.

„Die gestrige Diskussion hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, die Petition unseres überparteilichen Bündnisses #keinenMillimeter unter

https://mein.aufstehn.at/petitions/keinenmillimeter zu

unterzeichnen. Diese Petition ist für Österreich und für ganz Europa wichtig“, erklärte Brunner.

Information zu den Kandidatinnen der SPÖ bei der EU-Wahl 2019 gibt es auf der Homepage der SPÖ-Frauen unter

https://frauen.spoe.at/europa/unsere-eu-kandidatinnen/ (Schluss)

