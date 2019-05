Profile Products eröffnet neues Faserwerk in Nordamerika

Buffalo Grove, Illinois (ots/PRNewswire) - Profile Products hat kürzlich seine hochmoderne Holzfaser-Verarbeitungsanlage in Conover, North Carolina (USA) im Rahmen eines fünfphasigen Erweiterungsprojekts fertiggestellt, das mehr Infrastruktur für die Entwicklung von neuen Fasertechnologien beinhalten wird. Die Investition bietet erhebliche Kapazitäten, um das Wachstum auf absehbare Zeit zu unterstützen.

Das Projekt umfasst, neben dem neuen Werk, auch Treibhausanlagen auf dem technisch neuesten Stand, die die bisherige Fläche mehr als verdreifachen. Diese Treibhäuser werden genutzt, um die industrieweit führende Forschung und Entwicklung von Profile im Bereich nachhaltige Produkte und Technologien weiterzubringen. Die Erweiterung beinhaltet außerdem neue Trainings- und Ausbildungsstätten, die zusätzliche Möglichkeiten für Kunden- und Mitarbeiterschulungen bieten. Weitere laufende Projekte sind neue Einrichtungen für die Lagerung von Rohmaterialien und den Verpackungsbetrieb.

"Unsere Kunden haben deutlich gezeigt, dass sie unsere umweltfreundlichen Produkte schätzen, und diese Erweiterung wird sicherstellen, dass wir ihren wachsenden Anforderungen an nachhaltige Produkte gerecht werden", erklärt Jim Tanner, President und CEO von Profile Products. "Wir freuen uns zudem darauf, die neuen Treibhausanlagen zu nutzen, um die nächste Generation von Produkten für unsere Kunden zu entwickeln".

Die Erweiterung baut auf Profiles Vorreiterrolle für den Umweltschutz auf. Profile hat im Rahmen seiner Produktion bereits mehr als 1,58 Milliarden Kilogramm (3,5 Milliarden Pound) Holz und Papier recycelt, und die neue Holzfaser-Verarbeitungsanlage wird diese Ressourcen kontinuierlich aus dem Abfallstrom ausleiten und als nachhaltige Produkte wieder in die Umwelt einbringen. Die durch die Erweiterung erzielte unmittelbare räumliche Nähe zu den Rohstoffen des Unternehmens ermöglicht es Profile außerdem, den Transport auf ein Minimum zu begrenzen und die CO2-Bilanz reduzieren.

Die Investitionen sind Teil des langfristigen strategischen Wachstumsplans von Profile.

INFORMATIONEN ZU PROFILE PRODUCTS LLC

Das in Buffalo Grove, Illinois, USA ansässige PROFILE Products LLC stellt umweltfreundliche, standortspezifische Lösungen für die Modifikation von Böden und die Bereiche Gartenbau und Bestandsbegründung bereit. Als führender Hersteller von hydraulisch aufgebrachten Mulch- und Zusatzstoffen, gärtnerischen Substraten sowie biotischen und keramischen Bodenverbesserern bietet Profile Vor-Ort-Lösungen und Beratung für Architekten, Raumplaner, Bauunternehmer, Bauherren und Kommunen an. Das Team aus Agrarwissenschaftlern, Ingenieuren und Branchenexperten wird durch ein weltweites Netzwerk von erfahrenen Vertriebspartnern unterstützt. Profile ... Solutions for your Environment(TM). Weiterführende Informationen erhalten Sie telefonisch unter (800) 508-8681 bzw. aus dem Ausland unter +1 (847) 215-1144, oder per E-Mail an info @ profileproducts.com, und auf www.profileproducts.com.

Foto - mma.prnewswire.com/media/884963/Profile_Products_Conover_NC.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/727762/PROFILE_Products_Logo.jpg