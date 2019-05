Terminaviso: Weltrekordversuch "Marathonlauf im Windrad", 19.5.2019

Extremsportler Rainer Predl versucht wieder einmal das Unglaubliche möglich zu machen: einen Marathonlauf im Windrad

Lichtenegg (OTS) - Die rundum verglaste Aussichtsplattform hat Extremsportler und Weltrekordhalter Rainer Predl inspiriert, um einen einzigartigen Weltrekordversuch zu wagen: die volle Marathon-Distanz (42,195 Kilometer) in der Aussichtskanzel bzw. den Zieleinlauf am Boden zurückzulegen. Der krönende Abschluss ist die Verbindung zum bundesweiten Wind-Kunstwettbewerb und zu den Lichtenegger Windrad-Kunst-Events, die unter dem Titel „Laufend Kunst“ stattfinden werden. Dafür läuft der Laufprofi die letzten Meter an vier Stellen durch ein umweltfreundliches Farbenbett. Der Zieleinlauf in Form eines Unendlichkeitszeichens (liegende Acht) symbolisiert die unendliche, erneuerbare Energie von Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Die vier Kunstwerke werden dann versteigert, die Erlöse gehen an das Kinderhospiz Sterntalerhof sowie die Waldschule Wr. Neustadt. Rainer Predl ist Kinderhospiz-Botschafter und unterstreicht dies seit Jahren mit einem eigenen Benefiz-Lauf.

Windrad-Marathon & „Laufend Kunst“

10 Uhr: Bürgermeister Josef Schrammel gibt den offiziellen Startschuss für den Windrad-Marathon

10:10 Uhr: Festreden

10:30 Uhr: Eröffnung des neuen Windkraft-Infopfades

10:40 Uhr: Eröffnung der Windstrom-E-Tankstelle

gegen 14:30 Uhr: Zieleinlauf Rainer Predl

Datum: 19.05.2019, 10:00 - 14:30 Uhr

Ort: Energieforschungspark Lichtenegg

Tafern 14, 2813 Tafern, Österreich

Url: https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1040816

