EANS-Adhoc: Atrium vereinbart den Verkauf von polnischen Einzelhandelsimmobilien im Wert von € 298 Millionen im Zuge der kontinuierlichen Neupositionierung des Portfolios

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Unternehmen

13.05.2019

St Helier, Jersey -

Atrium vereinbart den Verkauf von polnischen Einzelhandelsimmobilien im Wert von EUR 298 Millionen im Zuge der kontinuierlichen Neupositionierung des Portfolios

Ad-hoc Mitteilung - Jersey, 13. Mai 2019. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, hat eine Vereinbarung über den Verkauf von zwei polnischen Einkaufzentren an den ECE European Prime Shopping Centre Fund II, verwaltet durch die unabhängige Fondsverwaltungsgesellschaft ECE Real Estate Partners, für EUR 298 Millionen, was einem Aufschlag von rund 3 % auf den Buchwert zum 31. März 2019 entspricht, abgeschlossen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, und soll im dritten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Der Verkauf ist Teil der kontinuierlichen Strategie der Gesellschaft, ihr Portfolio auf große, qualitativ hochwertige und dominante Einzelhandelszentren in erstklassigen städtischen Lagen auszurichten.

Eine umfassendere Darstellung wird in Kürze auf der Website der Gesellschaft verfügbar sein.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland/Claire Turvey: atrium @ fticonsulting.com

Über Atrium European Real Estate

Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 33 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 975.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,9 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einem, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet.

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch an der Euronext Amsterdam zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassungen sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

FAX:

Email: richard.sunderland @ fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com

ISIN: JE00B3DCF752

Indizes:

Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Richard Sunderland/Claire Turvey

FTI Consulting Inc.

+44 (0)20 3727 1000

atrium@fticonsulting.com