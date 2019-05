ORF-Pressestunde - Drozda: Unterm Strich hat die FPÖ wieder einmal klar gemacht, dass die Rechten Europa zerstören wollen

Wien (OTS/SK) - „Die ORF-Pressestunde mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten hat wieder einmal klar gemacht, dass die Rechten Europa spalten und das Friedensprojekt zerstören wollen“, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda am Sonntag in Reaktion auf die ORF-Pressestunde mit Vilimsky. „Da braucht es keine teuer bezahlte Studie, die wegen des Verdachts der illegalen Parteienfinanzierung auch noch die Gerichte beschäftigen wird, um das zu erkennen“, so Drozda, der neuerlich darauf hinwies: „Die EU-Wahl ist eine Richtungsentscheidung. Das hat diese Pressestunde einmal mehr gezeigt. Und die Sozialdemokratie ist die Partei, die den Rechtsruck verhindern kann.“ ****(Schluss)up

