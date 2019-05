Opening Ceremony des „Eurovision Song Contest“ – PAENDA am Orangen Teppich

Akustik-Session der österreichischen Künstlerin am Strand von Tel Aviv

Wien (OTS) - PAENDA auf Promotour in Tel Aviv! Österreichs ESC-Künstlerin nutzte heute (12. Mai) den probenfreien Vormittag für eine Akustik-Session am Strand. Begleitet von zwei Gitarren und einer Ukulele performte sie neben ihrem ESC-Song „Limits“, mit dem sie am Donnerstag, dem 16. Mai, mit Startnummer 9 um eines der zehn Tickets für das große Finale singt, noch weitere Lieder aus ihrem aktuellen Album „Evolution II“. Am Abend steht heute außerdem noch der Bürgermeisterempfang in Tel Aviv auf dem Programm! Dann wird der 64. Eurovision Song Contest in der Gastgeberstadt offiziell eröffnet. Alle Künstler gehen davor über den Orange Carpet. Als Location dafür wurde der Habima Platz mit dem Nationaltheater gewählt. Fotos davon sind ab ca 20.00 Uhr unter presse.ORF.at abrufbar.

Der Song Contest im ORF-TV

Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am 14. und am 16. und des Finales am 18. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Alle drei ESC-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. An die Live-Shows anschließend lässt Hanno Settele gemeinsam mit seinen fachkundigen Gästen bei „Setteles Zugabe“ den jeweiligen Showabend Revue passieren.





Dietmar Petschl berichtet in den aktuellen „ZiB“-Sendungen während der Entscheidungswoche aus Tel Aviv. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Studio 2“ und „Guten Morgen Österreich“ widmen sich in ihren Programmen dem ESC 2019. Der „kulturMontag“ bringt am 13. Mai (22.30 Uhr, ORF 2) einen Vorbericht aus der ESC-Stadt sowie anschließend an das Magazin die Dokumentation „Tel Aviv live“ (23.25 Uhr).

Der TV-Fahrplan zum „Eurovision Song Contest“:

Montag, 13. Mai:

22.30 Uhr, ORF 2: „kulturMontag“ – Vorbericht aus Tel Aviv

23.25 Uhr: „Tel Aviv live“

Dienstag, 14. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“

21.00 Uhr, live in ORF 1: ESC 2019 – Erstes Semifinale

23.15 Uhr: „Song Contest – Setteles Zugabe“

Donnerstag, 16. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“

21.00 Uhr, live in ORF 1: ESC 2019 – Zweites Semifinale (Österreich mit Startnummer 9)

23.15 Uhr: „Song Contest – Setteles Zugabe“

Samstag, 18. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“

21.00 Uhr, live in ORF 1: ESC 2019 – Finale: Live-Show in ORF eins

0.30 Uhr: „Song Contest – Setteles Zugabe“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at