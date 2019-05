Mutmaßlicher Fahrzeug-Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - 11.05.2019 – 18.20 Uhr

17., Leitermayergasse

Sachverhalt: Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten am 11. Mai 2019 einen 20-jährigen Mann festnehmen, der in offensichtlicher Einbruchsabsicht die Heckscheiben zweier Autos eingeschlagen hatte. Der irakische Staatsangehörige befindet sich in Haft.

