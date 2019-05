„Summer City Camps“: Große Nachfrage nach neuem Wiener Ferienangebot

Wien (OTS) - Sommer-Angebote für Kinder aus Pflichtschulen und der AHS-Unterstufe. Kostenlose Lern-Unterstützung in der „Summer School“ für Kinder mit Nachholbedarf.

Auf Hochtouren laufen derzeit die Anmeldungen für das neue Ferienangebot der Stadt Wien, die Summer City Camps: Insgesamt stehen an 25 Standorten in ganz Wien jede Woche rund 3.000 Plätze zur Verfügung. Derzeit sind wienweit bereits über 4.000 Kinder angemeldet, es gibt aber noch freie Plätze.

„Ich freue mich sehr, dass dieses neue Angebot so gut angenommen wird, weil es nicht nur Abenteuer, Sport, Spiel und Spaß beinhaltet, sondern bei Bedarf auch eine gezielte Förderung in der Summer School“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Ganztagsplatz für 50 Euro pro Woche

Die Summer City Camps stehen allen Wiener Kindern offen, die eine Pflichtschule besuchen und in Wien wohnen und die im Sommer nicht bereits an Campus-Standorten oder im Hort betreut werden.

Die Camps finden heuer von 1. Juli bis 30. August 2019, täglich von 9 bis 17 Uhr statt. Darüber hinaus gibt es bei Bedarf ab 7:15 Uhr und bis 18 Uhr Betreuungsmöglichkeiten. Die Kosten für einen Ganztagsplatz inklusive Mittagessen betragen 50 Euro pro Woche pro Kind.

Eine zusätzliche Lern-Förderung im Rahmen der „Summer School“ ist kostenlos. „Die Stadt investiert in das neue Ferienangebot rund 6 Mio Euro im Jahr“, betont Jürgen Czernohorszky.

Abwechslungsreiches Programm und kostenlose Lern-Unterstützung

Das Programm verspricht jedenfalls jede Menge Abenteuer: So ist in den Summer City Camps ist Bewegung ein großer Schwerpunkt: Jedes Kind kann dabei Neues ausprobieren und gemeinsam mit anderen in die Welt des Sports eintauchen. Neben der täglich integrierten Sportstunde haben Kinder die Möglichkeit, in themenspezifischen Kursen beispielsweise die ersten Grundkenntnisse im Skateboarden, Beachvolleyballspielen oder Schwimmen zu erlernen. Aber auch ein partizipatives Tanzangebot unter choreographischer Anleitung gibt den Kindern die Chance, sich zu bewegen und gleichzeitig Tanz als Medium wahrzunehmen und ihre sozialen Kompetenzen zu stärken.

Ausflüge in die Natur, Kulturerlebnisse und Technik-Workshops sind weitere wichtige Bestandteile der „Summer City Camps“. Neben Gesangs- und Trommelstunden können die Kinder an Theaterworkshops teilnehmen, in denen sie lernen aktiv und kreativ ihre unterschiedlichen Talente zum Vorschein zu bringen.

Wer jetzt schon herausfinden möchte, was er später einmal beruflich machen möchte, kann die Möglichkeit ergreifen und im Zeichen der „fliegenden Berufsbildung“ in verschiedene Berufssparten hinein schnuppern.

Aber auch Lern-Unterstützung ist ein wichtiges Thema: Kinder, die im Halbjahrzeugnis in Mathematik, Deutsch oder Englisch ein „Genügend“, „Nicht genügend“ oder „Nicht beurteilt“ haben, werden gezielt gefördert: In der „Summer School“ können SchülerInnen ab der 5. bis zur 8. Schulstufe, der Polytechnischen Schule oder SchülerInnen mit Fluchterfahrung, die Übergangslehrgänge an höheren Schulen besuchen, in zweiwöchigen Kursen ihre sprachlichen und rechnerischen Fähigkeiten mit professioneller Unterstützung verbessern.

Die Summer City Camps bieten auch an speziellen Schulstandorten eine professionelle Betreuung für Kinder mit Behinderung während der Ferien – wie beispielsweise in der Integrativen Schule Hernalser Hauptstraße an.

Anmeldungen noch bis 14. Juni

Alle Standorte der „Summer City Camps“ sind im Internet unter www.summercitycamp.at abrufbar.

Anmeldungen sind noch bis 14. Juni online, per E-Mail oder Telefon möglich, für Kinder mit Behinderung sind Anmeldungen bis 17. Mai möglich:

www.summercitycamp.at

info@summercitycamp.at

Serviceline: (01) 524 25 09 46 (Mo-Do 9 bis 17 Uhr, Fr 9 bis 14 Uhr)

Zudem gibt es auch Anmeldemöglichkeiten in den Bezirken (siehe Website).

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at