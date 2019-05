Österreichs Wanderrouten im vierteiligen „ORF III Themenmontag“ u. a. mit Dokupremiere „Der Wander-Check Österreich“

Außerdem: „Der Lechweg“, „Der Adlerweg“, „Der Gailtaler Höhenweg“

Wien (OTS) - Österreichs Gebirge und Natur laden gerne zu ausgiebigen Wandertouren ein – der „ORF III Themenmontag“ am 13. Mai 2019 nimmt die interessantesten Wege und Routen genau unter die Lupe. Den Auftakt macht die ORF-III-Neuproduktion „Der Wander-Check Österreich – 5 Routen in 5 Bundesländern“ (20.15 Uhr) von Isabel Gebhardt. Darin stellt Bergfex Chris Patschok fünf unterschiedliche Wanderrouten vor:

die Bärenschützklamm in der Steiermark, die Rundwanderwege Klomnock in Kärnten und Schuhflicker in Salzburg, Wandertouren am Wilden Kaiser in Tirol und am Nussensee in Oberösterreich. Egal ob für Einsteiger oder Fortgeschrittene – in Österreich gibt es für jeden Wanderfan die passende Route. Tipps zu Ausrüstung und Wandertechnik runden diesen Ausflug in Österreichs Alpen ab.

Ab 21.05 Uhr führt Florian Guthknecht zu drei beeindruckenden Wanderrouten, beginnend mit „Der Lechweg“ (21.05 Uhr). Der Lech ist der letzte Wildfluss nördlich der Alpen. In knapp 2.000 Meter Höhe beginnt die Wanderung bei der am Formarinsee gelegenen Quelle. Es folgt „Der Adlerweg“ (21.55 Uhr): Auf diesem erlebte Guthknecht all das, was einem Fernwanderer in knapp vier Wochen passieren kann. Gipfelblicke und eine gewaltige Natur, Schleierwasserfälle in der funkelnden Sonne, aber auch tagelangen Regen, den ersten Schnee im Sommer und einen kleinen Sturz mit großen Folgen. Zum Abschluss erkundet Guthknecht den „Gailtaler Höhenweg“ (22.45 Uhr). Dieser zieht sich über 100 Kilometer und zehn Gipfel quer durch Kärnten. Es ist ein fast vergessener Weg – und genau das macht ihn für Wanderliebhaber/innen so einzigartig.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at