ORF SPORT + mit dem Handball-Liga-Austria-Semifinale Insignis Westwien – Alpla Hard

Auch am 13. Mai: Eishockey-WM-Spiel Russland – Tschechien

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 13. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Eishockey-WM-Spielen Russland – Tschechien um 16.00 Uhr und Slowakei – Kanada zeitversetzt um 23.00 Uhr sowie vom Handball-Liga-Austria-Semifinalspiel Insignis Westwien – Alpla Hard um 20.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.45 Uhr, die Höhepunkte von den FIA Karting European & World Championships 2019 in Wackersdorf um 19.00 Uhr, das Magazin „Road to the FIFA Women’s World Cup France 2019“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Sendung „Fußball“ (30. Runde, der Samstag um 22.00 Uhr, der Sonntag um 22.30 Uhr).

Vom 10. bis 26. Mai geht in der Slowakei die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft über die Bühne. ORF SPORT + überträgt an allen Spieltagen live. Die Matches der österreichischen Nationalmannschaft gegen Lettland (11. Mai), Russland (12. Mai), Schweiz (14. Mai), Schweden (16. Mai), Norwegen (17. Mai), Tschechien (19. Mai) und Italien (20. Mai) sind alle live im Programm. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik (ORF-TVthek: Slowakei – Kanada live von 20.00 bis 22.45 Uhr).

Die beiden Halbfinal-Begegnungen in der spusu Handball Liga Austria lauten Insignis Westwien – Alpla Hard und Fivers Margareten – Moser Medical Krems.

Kommentator ist Johannes Hahn.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 10. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

