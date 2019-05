Hagelversicherung: Erste schwere Hagelunwetter im Burgenland

Auch die Steiermark betroffen – Gesamtschaden in der Landwirtschaft in beiden Bundesländern rund eine halbe Million Euro

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 11. Mai 2019): Eine Gewitterfront mit Starkniederschlägen und Hagel verursachte heute am Abend im Mürztal und weiter über die Bucklige Welt bis in die Südoststeiermark und Mattersburg ziehend erste schwere Schäden in der Landwirtschaft. Betroffen sind auf einer Fläche von knapp 2.000 Hektar das Grünland, Acker- und Obstkulturen (Erdbeeren, Marillen, Pfirsiche, Äpfel). Hotspot der intensiven Niederschläge war der Bezirk Mattersburg. Hier wurden insbesondere kurz vor der Ernte stehende Erdbeeren massiv geschädigt. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beträgt in Summe eine knappe halbe Million Euro.

Betroffene Landwirte melden ihre Schäden online unter www.hagel.at.

