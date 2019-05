FPÖ Kärnten-Parteitag (3): Gernot Darmann mit 95,73 Prozent als Obmann bestätigt

Eindrucksvolles Vertrauensvotum der Delegierten für Gernot Darmann

Klagenfurt (OTS) - Beim 31. Ordentlichen Landesparteitag der Freiheitlichen in Kärnten (FPÖ) wurde Gernot Darmann mit 95,73 Prozent der Delegiertenstimmen als Landesparteiobmann bestätigt. Darmann, der seit 2016 die Geschicke der FPÖ Kärnten leitet, nahm unter Standing Ovations die Wahl an und bedankte sich bei den Anwesenden für das in ihn gelegte Vertrauen.

Mitglieder des FPÖ Landesparteivorstandes gratulierten dem wiedergewählten Landesparteiobmann von ganzem Herzen und wünschten dem wiedergewählten Landesparteiobmann weiterhin das Allerbeste und viel Kraft, um Politik im Sinne unserer Gesinnungsgemeinschaft sowie der Bürger unseres Bundeslandes gestalten zu können. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

0463/56 404