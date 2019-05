Lekkerland Österreich profitiert vom Boom beim Unterwegskonsum

• Umsatz wuchs in 2018 um 4,4 Prozent • Verbraucher wünschen Frische, Qualität und Geschmack – auch unterwegs

Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr abermals ein tolles Ergebnis erzielt Emmanuel Fink, Geschäftsführer Lekkerland Österreich

Im Rahmen unseres strategischen Ansatzes Retail Enablement bieten wir unseren Kunden Lösungen und Produkte, mit denen sie die veränderten Präferenzen der Verbraucher bedienen und dadurch langfristig erfolgreich sein können Emmanuel Fink, Geschäftsführer Lekkerland Österreich

Ternitz (OTS) - Die Nachfrage nach leckeren und frischen Snacks zum Mitnehmen wächst kontinuierlich. Dank seines breiten Sortiments und seiner gefragten Lösungskompetenz hat Lekkerland Österreich, der Spezialist für den Unterwegskonsum, davon auch 2018 profitiert. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zu 2017 um 4,4 Prozent beziehungsweise 5 Millionen Euro auf 118,3 Millionen Euro. "Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr abermals ein tolles Ergebnis erzielt" , freut sich Emmanuel Fink, Geschäftsführer von Lekkerland Österreich.

Zu verdanken ist diese Entwicklung unter anderem der Verlängerung von Verträgen mit führenden Mineralölgesellschaften. Sie setzen ihre Zusammenarbeit mit Lekkerland fort und beziehen weiterhin den Großteil ihres Sortiments von dem Unternehmen. " Im Rahmen unseres strategischen Ansatzes Retail Enablement bieten wir unseren Kunden Lösungen und Produkte, mit denen sie die veränderten Präferenzen der Verbraucher bedienen und dadurch langfristig erfolgreich sein können" , erklärt Emmanuel Fink.

Neue digitale Angebote für Kunden

Die Vision des Unternehmens ist es, „Your most convenient partner“ seiner Kunden zu werden, also der beste Partner, den sie haben. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Digitalisierung: So bietet die 2018 eingeführte Online-Plattform Lekkerland24.at nicht nur die Möglichkeit, jederzeit und von überall zu bestellen. Kunden finden auf dem Portal auch viele Tipps und Lösungen für ihren Shop, etwa zur Regal-Planung, und können ihre Bestellungen und Rechnungen einsehen.

Besonders praktisch ist darüber hinaus die digitale Lieferverfolgung: Ende vergangenen Jahres haben die Vorbereitungen für die Einführung dieses Services in Österreich begonnen. Künftig sollen Kunden am Vorabend informiert werden, wann die Lieferung am nächsten Werktag bei ihnen eintrifft. Darüber hinaus erhalten sie auf Wunsch automatische Benachrichtigungen im Fall von Verspätungen.

Über Lekkerland Österreich

Der Anbieter von Lösungen für die Unterwegsversorgung erwirtschaftete im Jahr 2018 in Österreich einen Umsatz von rund 118 Millionen Euro. 154 Mitarbeiter sorgen dafür, dass rund 3.500 Belieferungspunkte – von Tankstellen über Bäckereien bis hin zu Baumärkten und selbst der Lebensmitteleinzelhandel – mit Getränken, Lebensmitteln, Frischware und Non-Food-Artikeln sowie Produkten aus dem Bereich electronic value (Telefon-, Bezahl- und Geschenkkarten) beliefert werden.

Die Vision von Lekkerland ist es, „Your most convenient partner“ seiner Kunden zu werden. Lekkerland arbeitet für seine Kunden maßgeschneiderte Lösungen für Shop, Logistik und Sortiment aus. Die Lekkerland Gruppe mit Zentrale in Deutschland ist in sieben europäischen Ländern tätig und erzielte 2018 einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro. Lekkerland.at

