FM 1/2019 – Der FM Incoming Preis geht an Johanna Mikl-Leitner

"Ein Herz für Niederösterreich"

Wien (OTS) - Voilà: Die brandneue FM-Ausgabe ist da. Mit umfangreichen Infos für Gastronomie, Hotellerie und Touristik – spannend und aktuell.

Das Branchenfest des Jahres steht vor der Tür: Die MG MedienGruppe vergibt am 13. Mai den FM Incomingpreis 2019 an Magistra Johanna Mikl-Leitner. FM sprach mit der Landeshauptfrau über die schwere Ausgangssituation für den Tourismus in ihrem Bundesland und ihre erfolgreichen Gegenstrategien.

+++ Weiters lesen Sie auf 180 Seiten: Das große FM-Spezial über das Österreichische Verkehrsbüro +++ Mangelberufe in Gastronomie und Hotellerie +++ Drei Michelin-Sterne für Chefkoch Juan Amador +++ Zu Gast im Schwarzwald: Von Kirschtorte bis Luxushotel +++ Quo vadis, Austro Tourismus? +++ Trend zu „Schlafkultur“ in der Hotellerie +++ Und: Barkeeping wird weiblich.

Editorial

Wenn’s um grindigen Service und Gäste verscheuchen geht, hält Wien im Ekel-Spitzenfeld locker mit. Ein Editorial über Gastlichkeit in Thailand und das Service-Motto bei uns. Ums Thema Gastlichkeit geht’s auch bei der Vergabe des FM Incomingpreises.

COVERSTORY

„Kultur ist entscheidend “

Sie ist eloquent, verhandlungsgeschickt, empathisch und herzlich – und dabei bescheiden und erdverbunden geblieben: Niederösterreichs Landeshauptfrau Magistra Johanna Mikl-Leitner kann stolz im Jahr 2018 auf 7,4 Millionen Nächtigungen in ihrem Bundesland verweisen. Den neuen Rekord zelebriert sie mit unserem Verlag, dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler, einer Ministerriege und 300 Top-Gästen beim FM Incomingpreis am 13. April 2019 im Wiener Palais Ferstel.



Das große FM-Spezial über das Österreichische Verkehrsbüro

Die Verkehrsbüro Group ist Österreichs vielseitigster Tourismuskonzern: Nummer Eins in der Hotellerie und bei Leisure- und Businesstouristik, sowie Veranstaltungsprofi durch und durch.



Von Kirschtorte bis Luxusdestionation

Die Tourismusdestination Hochschwarzwald hat ihren Gästen viel zu bieten.

Drei Sterne für Wien

Zum ersten Mal erhielt ein Restaurant in Österreich drei Sterne im Guide Michelin. Juan Amador holte die Auszeichnung nach Wien. Der Küchenchef im FM-Gespräch.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM u.a.:

Revival der Sommerfrische. Die Städter flüchten ob der Sommerhitze wieder vermehrt aufs Land. Wie Österreichische Tourismusexperten den Trend nutzen.

Mangel-Berufe. Immer mehr Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie haben Probleme, das richtige Personal zu finden. Die Politik bietet erste Lösungen an. Trotzdem sind die Herausforderungen für die Branche (noch) groß.

Gastronomie-Nachwuchs. Österreichs Jung-Köchinnen und Köche präsentieren sich gerne in der Öffentlichkeit und in den (sozialen) Medien.

Quo vadis, Austro-Tourismus? FM bat Leading Ladies des heimischen Fremdenverkehrs um ihre Visionen, wie dem Klimawandel begegnet werden kann.

Ganz schön ausgeschlafen. Noch ist die „Kultur des Schlafes“ nicht überall angekommen. FM stellt Ihnen Vorreiter für genüssliches Ruhen in der Hotellerie vor.

Die Leidenschaft des Mixens. Barkeeping galt lange als Männerdomäne. Doch längst fühlen sich auch Frauen hinter dem Tresen wohl. Sie beweisen, dass Mixen, Shaken und exzellenter Service keine Frage des Geschlechts sind.

