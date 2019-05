SPÖ-Termine von 13. Mai bis 19. Mai 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 13. Mai 2019:

8.30 Uhr Pressekonferenz zum Thema „Europa sozialer und gerechter machen“ mit der steirischen SPÖ-EU-Spitzenkandidatin Bettina Vollath, SPÖ-Europasprecher und Regionalvorsitzendem der SPÖ-Bruck-Mürzzuschlag Jörg Leichtfried und dem steirischen EU-Kandidaten Felix Schmid (Seminarraum SPÖ Bruck-Mürzzuschlag, Dr.-Th.-Körner-Str. 3, 8600 Bruck an der Mur).

9.30 Uhr Andreas Schieder, Spitzenkandidat der SPÖ für die Europawahl, stellt in einer Pressekonferenz das „12-Punkte-Programm der SPÖ für ein besseres Europa“ vor (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock, Löwelstraße 18, 1014 Wien).

16.00 Uhr SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner nimmt an einer Diskussion mit den SpitzenkandidatInnen zur EU-Wahl "Europas Zukunft bestimmen - Was können ArbeitnehmerInnen von einer Neuaufstellung der EU erwarten?" teil (AK Wien Großer Saal, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien).

16.30 Uhr VSStÖ-Spritzerstand an der WU mit SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder (Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien).

18.00 Uhr Die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und das Burgtheater laden zur Aufführung des Theaterstückes „Alles kann passieren“ (Parlament in der Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, hält Rachid Ouaissa (Professor für Politik des Nahen und Mittleren Ostens an der Universität Marburg) einen Vortrag zum Thema „Algerien zwischen Transition und Restauration“. Nähere Information und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y25bwhzs (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.30 Uhr Die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik lädt ein zur Podiumsdiskussion „Unser Europa – Vielfalt – Die wir wollen“ mit SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder, Cornelius Obonya (Schauspieler) und Laura Wiesböck (Soziologin). Anmeldung unbedingt erforderlich unter elisabeth.hakel @ spoe.at (IG Architektur, Gumpendorfer Straße 63B, 1060 Wien).

DIENSTAG, 14. Mai 2019:

17.00 Uhr SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner hält die Keynote bei der Veranstaltung "EU aktiv gestalten - Die EU-Wahl aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" (AK-Platz 1, 3100 St. Pölten).

18.00 Uhr „Penzinger Europa-Talk“ zur EU-Wahl 2019 mit SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder (Linzer Straße 297, 1140 Wien).

MITTWOCH, 15. Mai 2019:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen. Im Rahmen der Aktuellen Europastunde des österreichischen Nationalrats nimmt SPÖ-Abgeordnete Evelyn Regner das Rederecht für EU-Abgeordnete wahr (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.00 Uhr Unter dem Motto "Zusammen gegen Steuerbetrug. Europa FAIR steuern" sprechen SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner und Ökonomieprofessor und Steuerexperte Richard Murphy über Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit in der EU (Summerstage, Rossauer Lände 17, 1090 Wien).

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, die VHS Wiener Urania, die Wiener Bildungsakademie, der Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung und die ÖGB-Fachbuchhandlung laden im Rahmen der Reihe „DEMOKRATIE erLESEN“ zur Buchpräsentation und Diskussion „Plus zwei Grad: Warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten“ mit Helga Kromp-Kolb (Klimaforscherin und Universitätsprofessorin für Meteorologie) ein. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y5ka635x (VHS Wiener Urania, Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 16. Mai 2019:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik findet eine Diskussion zum Thema „Sozialdemokratie: Letzer Aufruf“ statt. Robert Misik diskutiert mit Oliver Scheiber (Jurist und Publizist) und Saya Ahmad (Bezirksvorsteherin Wien-Alsergrund). Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y47ftfpz (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 17. Mai 2019:

16.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht das Freundschaftsfest der Kinderfreunde Penzing und der SPÖ Frauen Penzing (Baumgartner Kasinopark, 1140 Wien).

Ca. 17.30 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht das Straßenfest der Sektion 22, SPÖ Margareten (Wiedner Hauptstraße/Rainergasse).

18.30 Uhr SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner nimmt am Walk4IDAHIT zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie teil und spricht bei der Schlusskundgebung am Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier (Beginn um 17.00 Uhr am Christian-Broda-Platz, Wien).

Ca. 20.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht das SOHO Fest anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Inter-und Trans*phobie (IDAHIT) (im Gugg, Heumühlgasse 14, 1040 Wien).

SAMSTAG, 18. Mai 2019:

10.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht das Europafest am St. Pöltner Rathausplatz; u.a. mit Bürgermeister Matthias Stadler und den SPÖ-EU-Kandidaten Günther Sidl und Michael Kögl (Rathausplatz, St. Pölten)

12.30 Uhr Anlässlich des 34. Landstraßer Bezirkslaufs -Donaukanallauf – nimmt SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder an der Pokalübergabe teil (Strandbar Herrmann, Herrmannpark, 1030 Wien).

14.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht das Parkfest im Modenapark (Am Modenapark, 1030 Wien).

