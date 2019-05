„Bürgeranwalt“: Ruhewiese in Wien-Donaustadt „zubetoniert“?

Ruhewiese in Wien-Donaustadt „zubetoniert“?

Anrainer/innen ärgern sich über eine „zubetonierte“ Liege- und Ruhewiese in Wien-Donaustadt. Angeblich verschandeln in Kürze acht Unterkunftscontainer beim Laberlweg die Wiese hinter dem Gasthof Schinakl. Die Stadt Wien braucht dort offenbar Wasch-, Umkleide- und Aufenthaltsräume für die Fahrer/innen ihrer Mähboote auf der Alten Donau. Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek konfrontiert den Leiter der Magistratsabteilung Wiener Gewässer und den Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt mit ihrer Kritik.

Nachgefragt: Lärmbelästigung durch Modellflugzeuge

Die Bewohner/innen einer Siedlung in Radstadt klagen seit Jahren über den Lärm durch Modellflugzeuge. Schon 2017 hat Volksanwältin Brinek eine strengere Lärmschutzordnung gefordert. Vor Kurzem ist diese von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Sind die Anrainer/innen jetzt zufrieden?

Waldrodung wegen eines neuen Fußball-Trainingscenters

Um Platz für zwei Trainingsfelder für die FC Juniors OÖ zu schaffen, will die Gemeinde Pasching 26.000 Quadratmeter Wald roden. Eine Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt des Waldes ein – aus Umweltschutzgründen, aber auch weil die Anrainer/innen schon jetzt unter Parkplatznot und Lärm leiden.

„Bürgeranwalt“ backstage

„Bürgeranwalt“ hat erstmals interessierte Zuschauer/innen eingeladen, die während einer Aufzeichnung hinter die Kulissen blicken und danach Fragen stellen können: Wie läuft eine Sendung ab? Wie kommt die Redaktion zu jenen Fällen, die dann auf Sendung sind? Wird zu viel Juristendeutsch gesprochen, was erscheint dem Publikum interessant, was eher nicht? Der Diskussion stellen sich Chefredakteurin Waltraud Langer sowie Sendungschef und Moderator Peter Resetarits.

