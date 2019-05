Bürohauseröffnung der Salzer Gruppe in St. Pölten

LH Mikl-Leitner: Nachhaltiges Bauen ist ein zentrales Thema, wir haben eine Klimakrise

St. Pölten (OTS/NLK) - In St. Pölten in der Stattersdorfer Hauptstraße konnte am heutigen Freitag ein neues dreistöckiges Bürohaus mit etwa 1.185 Quadratmetern Nutzfläche seiner Bestimmung übergeben werden. Unter dem gemeinsamen Dach arbeiten derzeit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Büros der Salzer Formtech GmbH, der St. Pöltner Niederlassung der Siemens AG, der Siemens Healthineers und der NÖGIG Gruppe. Insgesamt sind bis zu 55 Arbeitsplätze vorgesehen. Die offizielle Eröffnung erfolgte in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl und Landesrätin Petra Bohuslav.

„Nachhaltiges Bauen ist ein zentrales Thema, wir haben eine Klimakrise“, sagte die Landeshauptfrau im Gespräch mit der Moderatorin des Festaktes, Nadja Mader. „Niederösterreich ist auf Firmen, die sich bei uns niederlassen und bei uns zu Hause sind, unglaublich stolz,“ betonte sie und erinnerte an Siemens als „Global Player“. Unser Motto lautet „global denken und regional handeln“.

„Niederösterreich soll nicht nur das größte Bundesland sein, sondern auch zum schnellsten Bundesland werden“, sprach die Landeshauptfrau mit der „Digitalisierung“ einen weiteren Aspekt an. „Mit der Digitalisierung wollen wird den ländlichen Raum stärken, die Lebensqualität der Menschen verbessern und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Dazu braucht man viele innovative Kooperationspartner, und es ist uns als Bundesland wichtig, dass diese Unternehmen auch Niederlassungen in Niederösterreich haben“, so Mikl-Leitner. „Die digitale Verwaltung im Bundesland Niederösterreich ist ein zentrales Thema“, sagte sie und erinnerte an den digitalen Akt und an das Förderwesen, das bereits digital abgewickelt wird.

NÖ Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl führte aus: „Die Salzer Gruppe wird in achter Generation sehr erfolgreich geführt. Der Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist in den Familienbetrieben in Niederösterreich sehr gut“, sagte sie und erinnerte an die vorbildliche Unternehmenskultur und an die vielen Weiterbildungsangebote. „Die Familienbetriebe sind der Grundstein für unseren wirtschaftlichen Erfolg“, erinnerte sie.

Thomas Salzer, Geschäftsführer der TOSACO GmbH, sagte: „Die Idee des nachhaltigen Baukastensystems bietet entscheidende Vorteile: Alle Teile können wiederverwendet werden. Das Objekt kann beliebig erweitert, reduziert und verändert und somit wechselnden räumlichen Anforderungen angepasst werden. Diese gelebte Nachhaltigkeit hat in unserem Unternehmen seit über 220 Jahren Tradition.“

Franz Proksch, Siemens Niederlassungsleiter in Niederösterreich, meinte: „Der Standort St. Pölten ist für uns wichtig, um auch im flächenmäßig größten Bundesland in Österreich als Ansprechpartner nahe bei unseren Kunden zu sein. Umso mehr freuen wir uns, in diesem zukunftsträchtigen Bürohaus tätig zu sein.“ Ein weiterer Mieter ist die NÖGIG, die ein schnelles Breitband-Internet in die ländlichen Gebiete Niederösterreichs bringt. NÖGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber betonte: „Die Möglichkeit, neue, moderne und flexibel gestaltbare Büros in der Nähe des Landhauses zu nutzen, war ideal für uns.“ Zu Wort kam noch Christian Leitner von Lukas Lang Building Technologies und Martin Hofstadler von Siemens.

Das Gebäude besteht aus vorgefertigten Holzkomponenten, die auf der Baustelle zusammengestellt wurden. So konnte das Bürohaus inklusive Bodenplatte innerhalb von nur sechs Monaten um etwa 3,2 Millionen Euro errichtet werden. Die gesamte Haustechnik mit allen Vorzügen innovativer Gebäudeleittechnik wurde von Siemens Building Technologies eingebaut. Alle Systeme wie Raumklima, Beschattung, Zutrittskontrolle, Alarmanlage und Brandmeldeanlage sind vernetzt und können ebenso zentral wie auch nach individuellen Wünschen gesteuert werden.

Nähere Informationen: Salzer Papier GmbH, Anneliese Bycek, Telefon 02742/290-166, E-Mail anneliese.bycek @ salzer.at.

