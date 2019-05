CleverTap erhält Auszeichnung von Entrepreneur, EContent und American Business Awards®

San Francisco (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von Marketingtechnologie CleverTap gab heute bekannt, dass er drei Ehrungen erhalten hat, mit denen die Exzellenz der Customer-Lifecycle-Management-Plattform des Unternehmens und seiner Gründer ausgezeichnet werden, denen die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform am Herzen liegt. Die Preise wurden verliehen, nachdem eine Förderrunde der Serie B über 26 Millionen US-Dollar für das Unternehmen bekannt gegeben wurde.

Neue Auszeichnungen ehren die Exzellenz der Customer-Lifecycle-Management-Plattform, über die B2C-Vermarkter hervorragende Kundenerfahrungen bieten können

Folgende Auszeichnungen wurden dem Unternehmen verliehen:

#Tech 25 des Entrepreneur Magazine: Die Mitgründer Sunil Thomas, Anand Jain und Suresh Kondamudi wurden unter den Top 25 Unternehmern eingereiht, die die Zukunft der Technologie vorantreiben.

People's Choice Awards des EContent Magazine: CleverTap gehört nun neben Netflix, Google, LinkedIn, Spotify, Apple und Twitter zu den 10 bekanntesten Unternehmen für digitale Inhalte.

American Business Awards von The 2019: Die Plattform von CleverTap wurde mit dem Stevie® Award in Bronze für Geschäftstechnologie/Beste Marketinglösung ausgezeichnet.

"Die Anerkennung durch diese drei hochrangigen Organisationen ist der Beweis für den hohen Mehrwert, den unsere Plattform für Unternehmen auf der ganzen Welt schafft. Dabei stehen wir immer mehr vor der Herausforderung, Kunden über eine wachsende Zahl an Berührungspunkten zu binden", erklärt Geschäftsführer Sunil Thomas. "Wir freuen uns, dass wir dafür belohnt werden, dass wir Vermarktern und Anwendungsentwicklern, deren Ziel Wachstum und Kundenbindung ist, datenorientierte Werkzeuge und Analysen zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe sie ihren Kunden die besten und relevantesten Erfahrungen bieten können."

Nach dem Rekordjahr 2018, in dem das Unternehmen seinen Umsatz erheblich steigern und den Kundenstamm um über 50 Prozent erweitern konnte, investierten Sequoia India, Tiger Global Management und Accel Anfang April 26 Millionen US-Dollar in CleverTap. Damit kann das Unternehmen derzeit die Entwicklung von auf wissenschaftlichen Daten basierenden Funktionen für die Plattform beschleunigen, darunter in der Branche einmalige Innovationen wie Prognosen zu Geschäftsergebnissen, die auf maschinellem Lernen basieren, sowie zweckgebundene Segmentierung.

Thomas wird auf dem Mobile Growth Summit am 15. Mai in London eine Keynote-Präsentation halten, in der er über den Paradigmenwechsel im Customer Lifecycle Management (CLM) des neuen Zeitalters sprechen und einige führende, weltweite Kundenmarken vorstellen wird, die mit CLM ihre Kundenbindung und -pflege verbessert haben. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Informationen zu CleverTap

CleverTag ist eine Customer-Lifecycle-Management-Plattform, mit der Marken phantastische Kundenerlebnisse in großem Umfang bereitstellen können. Über 8.000 Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShow, vertrauen darauf, dass sie mit CleverTap personalisierte Erfahrungen bereitstellen und die Auswirkungen des Marketings in unterschiedlichen Kanälen über den gesamten Kundenlebenszyklus verbessern können. CleverTap wird durch führende Risikokapitalgesellschaften wie Sequoia India, Tiger Global Management, Accel und Recruit Holdings finanziert und führt sein Geschäft von San Francisco, London, Singapur, Mumbai und Bangalore aus. Weitere Informationen finden Sie unter clevertap.com. Sie können uns auch auf LinkedIn und Twitter folgen.

