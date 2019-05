AVISO: "Wir kippen die Fluggastdatenspeicherung" - Einladung zur Pressekonferenz

epicenter.works lädt zur Pressekonferenz anlässlich der Beschwerde über die Speicherung und Analyse von Fluggastdaten

Wien (OTS) - Gemeinsam mit BeschwerdeführerInnen aus der Zivilgesellschaft und JuristInnen präsentiert die Grundrechts-NGO epicenter.works am 14. Mai um 08:30 im Café Landtmann einen Plan, die Fluggastdatenspeicherung, die in der Europäischen Union verpflichtend ist, zu Fall zu bringen. In Kooperation mit der deutschen Gesellschaft für Freiheitsrechte, die zur selben Zeit eine Pressekonferenz in Berlin abhalten.

PK: "Wir kippen die Fluggastdatenspeicherung"

Im Rahmen der Pressekonferenz wird dargelegt, dass die Entscheidung über die PNR-Richtlinie richtungsweisend für den gesellschaftlichen Umgang mit algorithmischem Profiling sein wird, welche Grundrechte durch die Richtlinie verletzt werden und wie der Ablauf unserer Beschwerde aussehen wird. Sie bekommen die Möglichkeit, danach Ihre Fragen zu stellen und kurze Interviews durchzuführen!



Am Podium:



- Angelika Adensamer, Policy Advisor bei epicenter.works

- Christof Tschohl, Jurist bei epicenter.works und dem Research Institute

- Elisabeth Klatzer, Beschwerdeführerin

Datum: 14.05.2019, 08:30 - 10:00 Uhr

Ort: Café Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

Url: http://epicenter.works

Rückfragen & Kontakt:

Iwona Laub

Communication Manager

epicenter.works

0699/18177005