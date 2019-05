„Sport am Sonntag“ mit Erfolgstrainer Oliver Glasner im großen Interview

Oliver Glasner – Der LASK-Erfolgstrainer im großen Interview:

Oliver Glasner führte den LASK in die Champions-League-Qualifikation und wird im Sommer zu Wolfsburg in die deutsche Bundesliga wechseln.

Europacup – Der englische Club-Fußball beherrscht Europa:

Liverpool vs. Tottenham und Arsenal vs. Chelsea spielen um die europäischen Titel.

Weil Fußball in England ein Massenphänomen ist – oder weil Geld doch Tore schießt?

Eishockey-WM – Österreich gegen die besten Teams der Welt:

Das österreichische Eishockey-Nationalteam startet gegen Lettland und Russland die Mission Klassenerhalt.

Kanu – Im Wildwasser Richtung Tokio:

Corinna Kuhnle, Viktoria Wolffhardt und Co. starten ins Unternehmen Olympiamedaille.

Reitsport – Ein Österreicher im Pferde-Mekka:

Felix Koller arbeitet für Reitsportlegende Paul Schockemöhle, den größten Pferdehalter der Welt. Der Job als Bereiter soll Sprungbrett für eine große Karriere sein.

Formel 1 – Der Europa-Auftakt in Barcelona:

Auch beim Grand Prix von Spanien lautet das Motto: Alle jagen Mercedes.

