Köstinger: Österreich muss DIE Kulinarik-Destination Europas werden

Bundesministerin Elisabeth Köstinger präsentiert Kulinarik Strategie Österreich: „Aus der Region. Für die Region. In die Welt.“

Wien (OTS) - Am Rande des größten Genussfestivals Österreichs stellte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger am Freitag in Wien die Kulinarik Strategie Österreich vor. Die Strategie soll österreichische Lebensmittel international bekannter machen. Ihre Mission ist klar: „Aus der Region. Für die Region. In die Welt.“

„Bei uns hat jede Region ihre ganz besonderen kulinarischen Spezialitäten zu bieten. Genau deshalb haben es sich viele regionale Initiativen zum Ziel gemacht, unsere nachhaltige heimische Produktion zu fördern und zu stärken. Mit dem Netzwerk Kulinarik sollen alle kulinarischen Initiativen Österreichs unterstützt und in eine gemeinsame Richtung weiterentwickelt werden. Dafür stehen rund 15 Mio. Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung“, so Bundesministerin Köstinger und ergänzt: „Österreich als DIE Kulinarik-Destination Europas zu positionieren ist unser Ziel. Die Basis wollen wir mit einem erstmals durchgängigen und freiwilligen Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem mit einer gemeinsamen Vermarktungs- und Vertriebsstrategie für unsere rund 46.000 Direktvermarkter, 6.000 Manufakturen und die 60.000 Gastronomiebetriebe schaffen.“

Christina Mutenthaler, die Leiterin des Netzwerks Kulinarik will mit der österreichischen Kulinarik einen neuen Weg gehen. Sie baut auf eine breite Beteiligung und Vernetzung aller Sparten von der Produktion über die Verarbeitung bis hin zu Handel, Gastronomie und Tourismus: „In den vergangenen Wochen waren wir in allen Bundesländern unterwegs und haben uns viele Anregungen mitgenommen. Wir haben unzählige Gespräche geführt und extrem wertvolle Inputs direkt aus den Regionen bekommen. Das war unser Fundament für unsere gemeinsame Kulinarik-Strategie.“

Die Strategie und das Arbeitsprogramm des Netzwerks Kulinarik steht zum Download unter www.netzwerk-kulinarik.at/aktuelles zur Verfügung.

Das Netzwerk Kulinarik als Erfolgsgeschichte etablieren

Eine Vielzahl an Initiativen wurde in den letzten Jahren gegründet – mit dem Ziel, Österreichs Kulinarik zu fördern und zu stärken. Enormes Synergiepotenzial blieb ungenutzt, weil viele dieser Initiativen isoliert arbeiten. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) das Netzwerk Kulinarik ins Leben gerufen. Die Plattform soll alle kulinarischen und regionalen Initiativen Österreichs unterstützen und in eine gemeinsame Richtung weiterentwickeln. „Mit dem Netzwerk Kulinarik machen wir einen Neustart. Es geht darum, die Kräfte zu bündeln, denn nur so kann die Kulinarik in Österreich erfolgreich sein. Mir war wichtig, ein solides Fundament für die Kulinarik-Initiativen in Österreich zu schaffen. Der Rechnungshof hat Empfehlungen gegeben, diese haben wir nun umgesetzt“, freut sich Landwirtschaftsministerin Köstinger.

Weitere Informationen und Fotos zur Präsentation der Kulinarik-Strategie Österreich:

https://www.bmnt.gv.at/land/lebensmittel/Das-Netzwerk-Kulinarik.html







