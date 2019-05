ORF SPORT + mit Eishockey-WM-Spielen Lettland – Österreich und Russland – Österreich

Auch am 11. und 12. Mai: Tennis, UEFA Euro 2019 Women’s Under 17, Fußball-Frauen-Bundesliga, Judo und Cliff Diving

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 11. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Österreichischen Tennis-Meisterschaften Einzel Damen und Herren um 10.45 Uhr, vom Fußball UEFA EURO 2019 Women's Under 17-Spiel Deutschland – Österreich um 15.20 Uhr (und zeitversetzt um 18.45 Uhr) sowie von den Eishockey-WM-Spielen Lettland – Österreich um 16.10 Uhr und Norwegen – Tschechien um 20.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30 und 22.45 Uhr.

Die Live-Übertragungen von den Eishockey-WM-Spielen Russland – Österreich um 12.00 Uhr und Lettland – Schweiz um 20.00 Uhr, vom Fußball Planet Pure Frauen-Bundesliga-Spiel Wacker Innsbruck – SKN St. Pölten um 14.50 Uhr, von der World Judo Tour – Grand Slam Baku 2019 zeitversetzt um 18.00 Uhr und vom Red Bull Cliff Diving Dublin zeitversetzt um 22.45 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 und 17.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 und 17.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der Sailing World Cup Series Genova 2019 um 19.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 12. Mai.

Zum 11. Mal in Folge finden die ADMIRAL-Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf statt. Insgesamt haben 63 Herren und 42 Damen genannt. Top ist vor allem die Besetzung bei den Herren. Dennis Novak (Sieger 2013), mittlerweile etablierter Davis-Cupper, führt die Setzliste an. Bei den Damen stehen die acht Gesetzten allesamt unter den Top 12 der nationalen Rangliste.

Kommentator ist Toni Oberndorfer.

Das U17-Frauen-Nationalteam musste sich im zweiten Spiel im Rahmen der UEFA Women's U17 EURO 2019 England mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Deutschland ist die Chance auf den Aufstieg ins Halbfinale wohl nur noch theoretischer Natur. Österreich braucht einen Sieg mit drei Toren Unterschied und muss auf einen Sieg der Niederländerinnen gegen England hoffen. Kommentator ist Erwin Hujecek (ORF-TVthek live von 15.20 bis 17.30 Uhr).

Vom 10. bis 26. Mai geht in der Slowakei die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft über die Bühne. ORF SPORT + überträgt an allen Spieltagen live. Die Matches der österreichischen Nationalmannschaft gegen Lettland (11. Mai), Russland (12. Mai), Schweiz (14. Mai), Schweden (16. Mai), Norwegen (17. Mai), Tschechien (19. Mai) und Italien (20. Mai) sind alle live im Programm. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

In der 15. Runde der Planet Pure Frauen-Bundesliga hat Wacker Innsbruck am 12. Mai Tabellenführer SKN St. Pölten zu Gast im Tivoli-Stadion.

Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch.

Beim Grand Slam in Baku im Rahmen der World Judo Tour sind vom 10. bis 12. Mai 567 Wettkämpfer aus 63 Nationen mit dabei (ORF-TVthek live am Sonntag von 15.00 bis 17.30 Uhr).

Zweite Station der Red Bull Cliff Diving Series 2019 ist am 12. Mai Dublin in Irland, wo die Serie ein Debüt feiert.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 10. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

