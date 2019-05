Toto: Sechsfachjackpot – 145.000 Euro warten

Auch Torwette Jackpot-Serie prolongiert

Wien (OTS) - Der Jackpot bei Toto wächst und wächst, denn auch in der Runde 19A hat es keinen Dreizehner gegeben. Es war dies bereits zum sechsten Mal in Folge, und so geht es in der nächsten Runde am Wochenende um einen Sechsfachjackpot mit rund 145.000 Euro.

Die fünf Zwölfer der Runde wurden von vier Spielteilnehmern getippt. Einem Kärntner gelang es, mit seinem Systemschein gleich zwei Gewinne zu jeweils rund 1.400 Euro zu erzielen, die drei weiteren Zwölfer gehen nach Salzburg, in die Steiermark und ins Burgenland.

In der Torwette blieben die Töpfe in den ersten beiden Gewinnrängen weiterhin verschlossen, da es abermals niemandem gelang, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen.

Annahmeschluss für die Runde 19B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 19A

6fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 127.546,11 – 145.000 Euro warten 5 Zwölfer, im Topf bleiben EUR 1.384,70 92 Elfer zu je EUR 16,70 688 Zehner zu je EUR 4,40 136 5er Bonus zu je EUR 9,40

Der richtige Tipp: 1 2 2 X 1 / X 1 X X 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 45.374,40 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 3.534,43 Torwette 3. Rang: 4 zu EUR 233,90 Hattrick: JP zu EUR 117.511,48 Torwette-Resultate: +:0 2:+ 2:+ 1:1 +:0

