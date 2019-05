Wölbitsch: Serverprobleme dürfen Wahlkartenausstellung nicht behindern!

Stadt Wien muss reibungslosen Ablauf sicherstellen – Server für potentiellen Cyberangriff gerüstet?

Wien (OTS) - „Besorgt“ zeigt sich Stadtrat Markus Wölbitsch angesichts der offensichtlichen Probleme, die es in den vergangenen Tagen bei den Servern der Stadt Wien gegeben hat. Ein Angriff hat nicht nur die Systeme vorübergehend lahmgelegt, sondern die Ausstellung von Wahlkarten auf den Wiener Bezirksämtern beeinträchtigt. Aktuell ermittelt das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). „Zahlreiche Wählerinnen und Wähler haben auf den Ämtern lange Wartezeiten in Anspruch nehmen müssen. Fest steht: Serverprobleme dürfen die Wahlkartenausstellung nicht behindern, die Stadt Wien muss den reibungslosen Ablauf sicherstellen“, so Markus Wölbitsch.

Auch wenn kein direkter Hackerangriff stattgefunden habe, müsse auch die Frage in den Raum gestellt werden, ob Wien für einen potentiellen Cyberangriff gewappnet ist. „Sichere Systeme und die Daten der Wienerinnen und Wiener müssen oberste Priorität haben“, so Wölbitsch abschließend.

