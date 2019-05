FiW-Schultz zum Muttertag: Österreichs Mütter verdienen bestmögliche Kinderbetreuung

Was Mütter wirklich dringend brauchen, ist flächendeckende, hochwertige und flexible Kinderbetreuung - Frau in der Wirtschaft pocht seit vielen Jahren auf raschen Ausbau

Wien (OTS) - „Gerade am Muttertag sollten die Bedürfnisse von Müttern im Fokus stehen. Hier ist noch Einiges zu tun, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Deshalb pochen wir seit langem auf den raschen Ausbau von flexibler und leistbarer Kinderbetreuung in ganz Österreich“, bringt WKÖ-Vizepräsidentin und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Martha Schultz, anlässlich des Muttertags auf den Punkt.

Vor allem bei den Kleinsten und im ländlichen Bereich gäbe es noch großen Handlungsbedarf, ebenso wie bei der Ausweitung der Öffnungszeiten. Ansetzen müsse man dringend auch bei der Ferienbetreuung von Schulkindern, so Schultz. „Die Umsetzung einheitlicher Herbstferien, die kürzlich von der Regierung beschlossen wurde, war ein wichtiger Schritt in Richtung besserer Planbarkeit. Damit Mütter aber künftig Beruf und Familie endlich leichter unter einen Hut bekommen, muss nun rasch eine qualitativ hochwertige Ferienbetreuung sichergestellt werden,“ so Schultz, die abschließend allen Müttern einen schönen Muttertag wünscht.

„Frau in der Wirtschaft“ (FiW) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vertritt die Interessen der rund 130.000 österreichischen Unternehmerinnen. Diese leisten einen maßgeblichen Beitrag zu Beschäftigung und Wohlstand in unserem Land: Mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich (rund 37 Prozent) wird von einer Frau geleitet und bereits über 45% der Unternehmensneugründungen erfolgen durch Frauen. (PWK257/ES)

