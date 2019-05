Bildungsgrätzl "Stuwer Viertel Zwei": FH des BFI Wien begrüßt neues Bildungsnetzwerk

„Lebenslanges Lernen“ verbindet Bildungspartner im Stuwerviertel.

Wien/Leopoldstadt (OTS) - „ Das Motto "Lebenslanges Lernen" des neu ins Leben gerufenen Bildungsgrätzls "Stuwer Viertel Zwei" passt perfekt zu unserer Hochschule. Für uns als Bildungseinrichtung ist "Lebenslanges Lernen" wichtig. Dass wir uns in diesem Netzwerk mit so vielseitigen, unterschiedlichen Partnern verknüpfen und intensiv austauschen können, ist für uns eine echte Bereicherung“, so die Geschäftsführerin der FH, Eva Schiessl-Foggensteiner und sie fügt hinzu: „ Es trifft absolut den Kern unserer Hochschule. Wir freuen uns sehr, unsere Expertise als Bildungseinrichtung in das Netzwerk einzubringen.“

International ausgerichtet, im Stuwerviertel zu Hause

Die FH des BFI Wien ist seit rund 20 Jahren im Stuwerviertel beheimatet. „Wir können täglich beobachten, wie sich das Viertel weiterentwickelt“, so Schiessl-Foggensteiner. „ Mit der Gründung des Bildungsgrätzls "Stuwer Viertel Zwei" erreichen die bestehenden Projekte das nächste Level der Zusammenarbeit und neue Kooperationen können ausgebaut werden“ , ist die Geschäftsführerin überzeugt. „ Davon können wir gleichermaßen profitieren: SchülerInnen, Studierende, BewohnerInnen, Einrichtungen, Unternehmen und natürlich unsere Hochschule.“

Wissen vermitteln, mit ExpertInnen ins Gespräch kommen

„ Wir verstehen uns als Wissensdrehscheibe “, so Schiessl-Foggensteiner weiter. Mit zahlreichen Veranstaltungen rund um das Thema Wirtschaft, Management und Finance, ist die Hochschule für BewohnerInnen, Unternehmen und interessierten Personen des Grätzels, wie auch darüber hinaus, eine wichtige Plattform für den Diskurs über wirtschaftlich und gesellschaftlich relevante Themen.

„Unsere Veranstaltungsreihe "New Work- New Business" richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit. Wir stellen fest, dass unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus der Leopoldstadt gern die Gelegenheit wahrnehmen, bei uns ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen, mitzudiskutieren und direkt mit ExpertInnen in Kontakt zu treten. Eben "Lebenslanges Lernen" “ , schließt Geschäftsführerin Eva Schiessl-Foggensteiner.

Über die FH des BFI Wien, Hochschule für Wirtschaft, Management & Finance

Die Hochschule bietet mit acht Bachelor-, sechs Masterstudiengängen – darunter ein Bachelorstudiengang und drei Masterprogramme auf Englisch ein umfassendes praxisorientiertes wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an.

Lehre und angewandte, praxisorientierte Forschung sind an der Fachhochschule des BFI Wien fest miteinander verwoben. Dies spiegelt sich in der Einbindung der Studierenden in aktuelle Forschungsvorhaben und Projektpraktika wider. Dafür greift die FH auf ein starkes (inter-) nationales Netzwerk von Partnerunternehmen zu. Innovative, prämierten Lehrmethoden sowie hochkarätige Lehrende aus Wissenschaft und Praxis bilden die Basis für ein erfolgreiches Studium. Engagierte Studierende sind damit bestens auf eine erfolgreiche berufliche Karriere als Fach- und Führungskraft vorbereitet.

Rund zwei Drittel der ca. 2.200 Studierenden der FH des BFI Wien absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischen Niveau.

www.fh-vie.ac.at

