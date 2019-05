7. Österreichischer Kommunikationstag: Größter Branchentreff zu Veränderung, Leadership und Verantwortung in Wien

Wien (OTS) - Der 7. Österreichische Kommunikationstag stand in diesem Jahr im Zeichen der Veränderung: Vortragende aus den USA, Deutschland und Österreich erörterten zukunftsweisende Fragen des Kommunikationsmanagements, erarbeiten Lösungsansätze und diskutieren deren Anwendbarkeit. Mehr als 400 Experten und Expertinnen nahmen am größten Fachkongress der Branche im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel in Wien teil.

PRVA-Präsidentin Julia Wippersberg betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass die Grundkompetenzen der PR, wie Strategie, Recherche und Analyse trotz aller Veränderungen nicht an Bedeutung verlieren werden.

Eingeleitet wurde der Kommunikationstag mit der Keynote von Elise Mitchell, der Präsidentin der International Communications Consultancy Organisation (ICCO): Sie ging der Frage nach, wie Leadership in Zeiten des Wandels aussehen kann. Als erfolgreiche Agenturgründerin, CEO von Dentsu Aegis und Autorin des Buches „Leading through the turn“ brachte Sie ihren weiten Erfahrungshorizont mit ein und ermunterte, offen und mit Freude auf Neues und Unbekanntes zuzugehen.

In 25 Panels wurden Praxisbeispiele präsentiert und aktuelle Fragestellungen diskutiert – von Newsroom-Konzepten über Storytelling in Online-Medien bis zur Frage des Einsatzes von Artificial Intelligence im Kommunikationsalltag. Zum Abschluss diskutierte eine hochkarätig besetzte Runde das Thema „PR im Spannungsfeld zwischen Leadership, Digitalisierung und Message Control“.

Die Verbandsarbeit des PRVA wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt: APA-OTS, Brau Union, Dock Yard, DORDA, IFES, Industriellenvereinigung, Jork Printmanagement, ÖBB, Observer, OMV, REWE, Siteimprove, VÖZ, Wien Energie

Rückfragen & Kontakt:

PRVA-Generalsekretariat

Angelika Rädler, 01/715 15 40-200, a.raedler @ prva.at

Isabella Harold, 01/715 15 40-300, i.harold @ prva.at