Gesund in den Frühling starten!

Start der Frühlingstour der Wiener Gesundheitsförderung

Wien (OTS) -

Gleichgewicht trainieren, Blutdruck messen oder beim Zuckerquiz erraten, wie viele Stück Würfelzucker in einer Flasche Softdrink stecken – all das erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der Frühlingstour der Wiener Gesundheitsförderung, die am Freitag 10.05.2019 in Wien startet.

„Gesund im Grätzel“ lautet das Motto der Frühlingstour der Wiener Gesundheitsförderung, die im Mai an verschiedenen öffentlichen Plätzen und in einigen Parks in Wien Halt macht. Geboten werden interaktive Module und Informationen zu Bewegung, Ernährung und seelischer Gesundheit zum Kennenlernen und Ausprobieren. Von Blutdruckmessung und Zuckerquiz über Gleichgewichtsübungen bis hin zum Sammeln von Ideen, wie man das eigenen Grätzel noch gesünder machen kann, ist für jede und jeden etwas dabei.

Einfach vorbeischauen, mitmachen und eine gesundheitsförderliche Pause vom hektischen Alltag machen!

Die Stationen im Detail

Fr., 10. Mai 2019

12 bis 19 Uhr

Mortarapark in der Brigittenau





12 bis 19 Uhr

15., Forschneritschpark in Rudolfsheim-Fünfhaus





10 bis 18 Uhr

Yppenplatz in Ottakring





10 bis 18 Uhr

Nestroyplatz in der Leopoldstadt





10 bis 18 Uhr

U1 Station Kaisermühlen in der Donaustadt





10 bis 18 Uhr

Pius-Parsch-Platz in Floridsdorf





12 bis 19 Uhr

Helmut Zilk Park in Favoriten





10 bis 18 Uhr

Siebenbrunnenplatz in Margareten



Achtung: Die Termine können wetterbedingt verschoben oder abgesagt werden. Details dazu auf www.wig.or.at/veranstaltungen



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Gesundheitsförderung gemeinnützige GmbH - WiG

Franziska Renner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

01/4000 76921

franziska.renner @ wig.or.at

www.wig.or.at