Diese Nährstoffe brauchen Alltagsheldinnen

Graz (OTS) - Von der Pubertät bis in die Wechseljahre – im Leben einer Frau warten immer wieder neue Herausforderungen. Für alle Lebensphasen gilt: Nicht auf die eigene Gesundheit vergessen! So geht bei der Regelblutung etwa Eisen verloren, den Vitamin-B-Status sollte man im Blick behalten, wenn man die Pille nimmt und für schöne Haut, Haare und Nägel braucht es eine gute Portion Zink. Gezielte Unterstützung bietet dabei Pure Encapsulations® mit Nährstoff-Präparaten in höchster Qualität: Bis Ende Mai gibt es in allen österreichischen Apotheken drei Euro Rabatt auf ausgewählte Frauenprodukte.

Ob Regelblutung, ständiger Balanceakt zwischen Job und Familie oder der Beginn der Wechseljahre – nur wenn der weibliche Körper auch optimal mit Mikronährstoffen versorgt ist, meistert er die Herausforderungen des Alltags mit Leichtigkeit. Da der Nährstoffbedarf aber nicht immer ausreichend über die Ernährung gedeckt werden kann, bietet Pure Encapsulations® optimale Unterstützung mit hochwertigen Mikronährstoffen. Die wissenschaftlich fundierten Nährstoffpräparate eignen sich ideal für alle, die keine Kompromisse bei der Qualität eingehen. Auf ausgewählte Frauenprodukte gibt es bis Ende Mai drei Euro Rabatt in allen österreichischen Apotheken:

B-Complex: Seelenschmeichler und Pillenbuddy

Die ausreichende Versorgung mit B-Vitaminen ist nicht nur dann wichtig, wenn man mit der Pille verhütet. Auch in hektischen Zeiten, wenn Psyche und Nerven gefordert sind oder bei Frauen mit Kinderwunsch sollte auf die konsequente Versorgung mit B-Vitaminen geachtet werden. B-Complex von Pure Encapsulations® vereint alle acht B-Vitamine, die für den Körper dank der bereits biologisch aktivierten Verbindungen schnell und ohne Umwege verfügbar sind. Das Produkt ist ideal für die langfristige Anwendung geeignet.





Warum bin ich so müde? Diese Frage stellen sich viele Frauen, vor allem während der Regelblutung. Kein Wunder, schließlich geht mit jeder Monatsblutung auch wertvolles Eisen verloren – und Eisen spielt eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel und steuert so Müdigkeit und Ermüdung entgegen. Mit Eisen Complex liefert Pure Encapsulations® Nährstoffe für Energiehaushalt und Blutbildung. Gut bioverfügbares Eisenglycinat trifft darin auf pflanzliches Phytavail-Eisen, das aus braunem Senf gewonnen wird. Weil Eisen am besten im Team arbeitet, bietet Eisen Complex auch unterstützende Co-Faktoren wie aktivierte B-Vitamine und Kupfer. Enthaltene Verwertungshelfer sind Pfefferextrakt (Bioperine®) und Vitamin C, das die Eisenaufnahme zusätzlich erhöht. Eisen Complex ist dank der sanften Eisenverbindungen auch für sensible Personen maximal verträglich.





Für die Schönheit von innen hat Pure Encapsulations® die Nährstoff-Formel Haut-Haare-Nägel entwickelt. Darin ist etwa wertvolles Zink enthalten – für straffe Haut, glänzendes Haar und starke Nägel. In Kombination mit Vitamin E, Selen und Vitamin C schützt das Spurenelement die Zellen zudem vor oxidativem Stress und das macht Haut-Haare-Nägel zum optimalen Begleiter in der täglichen Schönheitspflege. Mit dem Plus an Coenzym Q10, grünem Tee und Silicium aus Bambus.





In Probio Cranberry von Pure Encapsulations® treffen aktive Bakterienstämme auf die natürliche Kraft der Cranberry – eine Frucht, die in Nordamerika bereits seit Jahrhunderten wegen ihrer wertvollen Inhaltsstoffe geschätzt wird. Probio Cranberry ist damit ideal für die Gesundheit der Frau.





Als hormonfreien Begleiter durch die Wechseljahre bietet Pure Encapsulations® ab sofort die neue Meno Formel – frei von Soja sowie unnötigen Zusatz- und Konservierungsstoffen. Der Nährstoffkomplex kombiniert B-Vitamine und Magnesium mit dem Plus am Isoflavon Genistein, Lignan und geprüftem Hopfen-Extrakt. Die Rezeptur beruht auf neuesten wissenschaftlichen Daten und auch die langfristige Anwendung ist möglich.

Mehr Informationen gibt es unter: www.purecaps.net/frauengesundheit

Pure Encapsulations®: Qualitätsverständnis

Pure Encapsulations® erzeugt seit mehr als 25 Jahren hochwertige Reinsubstanzen und gilt damit als das Original bei puren Mikronährstoffen. Das umfassende Sortiment aus wissenschaftlich fundierten Nährstoffpräparaten zeichnet sich durch ideale Bioverfügbarkeit und maximale Verträglichkeit aus – frei von unnötigen Zusatz- und Konservierungsstoffen. Dank dieser hypoallergenen Herstellung sind die Produkte auch für sensible Personen sehr gut geeignet.

