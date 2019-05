Basteln und Spielen beim Familienerlebnistag in der Waldschule Ottakring

Am 11. Mai 2019 gibt’s wieder Spaß und Abenteuer für Groß und Klein

Wien (OTS) - Schule macht Spaß. Das erfahren Wiener Schulkinder bei den pädagogischen Waldschultagen der Wiener Försterinnen und Förster täglich in der Waldschule Ottakring. Einmal im Jahr, am Familienerlebnistag lädt der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien die ganze Familie in die waldpädagogische Einrichtung. Gemeinsam können Kinder mit ihren Eltern und Großeltern einzigartige Wald-Mobile basteln, Holz sägen oder Wildtiere aus Ton basteln und dabei die Besonderheiten des Waldes erforschen und entdecken. Wagemutige können auf der 31 Meter hohen Jubiläumswarte direkt neben der Waldschule einen herrlichen Rundumblick über die Stadt und den angrenzenden Wienerwald genießen.

Bei einer Rätselrally im Wienerwald kann die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt entdeckt werden. Als Belohnung lockt eine Holzmedaille für die teilnehmenden Kinder. Zur Stärkung gibt es Bärlauchsuppe und selbst gebackenes Steckerlbrot.

Den Wald mit allen Sinnen erleben

Das am Wilhelminenberg im Wienerwald gelegene Waldpädagogikzentrum des Forstbetriebes der Stadt Wien ist seit über 20 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für Wiener Schulen. Pädagogisch geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forstbetriebes vermitteln den Kindern die Bedeutung des Ökosystems Wald. Neben Klima, Boden oder Pflanzen- und Tierarten stehen auch die Funktionen des Waldes und der Bäume für Menschen und Umwelt im Vordergrund. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz: Waldexkursionen, Spiele und zahlreiche Anschauungsobjekte von Tieren und Pflanzen machen jeden Waldschultag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Familienerlebnistag in der Waldschule Ottakring

Wann: Samstag, 11. Mai 2019 von 12.00 bis 18.00 Uhr

Wo: Johann Staud-Straße 80, 1160 Wien

Anreise öffentlich: 46A oder 46B bis Feuerwache Steinhof, ca. 25 min. Fußweg bis zur Waldschule oder 52B von Hütteldorf bis zur Siedlung Kordon, ca. 10 min Fußweg bis zur Waldschule.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Triester Straße 114

1100 Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

E-Mail: martina.billing @ wien.gv.at

wald.wien.at