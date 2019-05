Mindtree für erstklassige Compliance-Verfahren ausgezeichnet

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, wurde heute anlässlich des Compliance Leadership Summit & Awards 2019 von UBS Forums mit der Auszeichnung "Best Compliance Framework of the Year" ausgezeichnet. Mit diesem Ritterschlag wird die Ausrichtung von Mindtree auf Transparenz, Verantwortlichkeit, Integrität und Unabhängigkeit als Kernelemente des Compliance Framework im Unternehmen gewürdigt sowie der dadurch erhöhte Index im Bereich Corporate Responsibility des Unternehmens.

"Best Compliance Framework of the Year" - Auszeichnung anlässlich des Compliance Leadership Summit & Awards 2019 von UBS Forums

Diesen Erfolg kommentierte Erwan Carpentier, SVP und General Counsel/Mindtree, wie folgt: "Mindtree hat sich stets kompromisslos mit Compliance-Problemen auseinandergesetzt und wir sind seit jeher stolz auf unsere starke Compliance-Struktur. Sie trägt nicht nur dazu bei, unseren hohen Standards an Integrität, Transparenz und Ethos gerecht zu werden, sondern bestärkt uns zudem, Tag für Tag zu einem besseren und verantwortungsvolleren Unternehmen zu werden. Die Anerkennung bestätigt die hohen Standards von Mindtree im Bereich Corporate Governance."

Ajit Dive, Conference Producer/UBS Forums fügte hinzu: "Mindtree hat immer wieder gezeigt, dass die höchste Qualität der Führung ihre unstrittige Integrität ist. Mindtree hat Maßstäbe innerhalb der Branche gesetzt - mit höchsten Standards an Integrität, Ehrlichkeit und Werten. Integrität ist zum Kern der Unternehmensstruktur geworden. Wir heben die Leistung des Unternehmens hervor und unsere Auszeichnung ist ein Zeichen der Wertschätzung."

Mindtree hat einen einzigartigen systematischen Compliance-Rahmen geschaffen, der vollständig auf alle Änderungen reagiert, die sich auf die Compliance-Struktur auswirken. Es handelt sich durchweg um ein präventives und nicht um ein kuratives System, welches Mindtree ermöglicht, nahtlos bedeutende Märkte zu erschließen, ohne Kompromisse hinsichtlich ethischer Standards einzugehen, was zu einer verbesserten Markenintegrität und einer tieferen Verbindung zu Regierungen, Investoren, Kunden, Partnern und Mindtree Minds führt.

Mit der Auszeichnung wird die Arbeit von Unternehmen aus ganz Indien hinsichtlich der Entwicklung eines umfassenden Compliance Framework anerkannt, der zur Einhaltung strenger Compliance- und Regulierungsrichtlinien des Unternehmens führt. UBS Forums ist Indiens größte Plattform zur Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Sitzungen zur Unternehmenstransformation für die Erschließung von vorhandenem Unternehmenspotenzial.

Über Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen aus der Liste der Global 2000 dabei unterstützt, Größe und Handlungsvermögen zu vereinen und auf diese Weise Wettbewerbsvorteile zu erzielen. "Born Digital" - 1999 wurde das Unternehmen gegründet und heute vertrauen über 340 Unternehmenskunden auf unser profundes Fachwissen, um verhärtete Strukturen aufzubrechen, digitale Komplexität zu vereinfachen und neue Initiativen schneller auf Märkten umzusetzen. Wir ermöglichen der IT-Abteilung, mit der Entwicklungsgeschwindigkeit im Unternehmen Schritt zu halten, indem wir neue Technologien und die Effizienz von "Continuous Delivery" wirksam nutzen, um auf diese Weise Geschäftsinnovationen in Gang zu setzen. Wir sind in 17 Ländern aktiv und gehören stets zu den begehrtesten Arbeitgebern, was jeden Tag in unserer Erfolgsgeschichte aus 20.000 unternehmerischen, zusammenwirkenden und engagierten "Mindtree Minds" verdeutlicht wird.

