Voranmeldung für BTS WORLD startet am 9. Mai

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Netmarble Corp. gibt bekannt, dass sein mit Spannung erwartetes Handyspiel BTS WORLD ab dem 9. Mai, PST/10. Mai, KST zur Voranmeldung verfügbar ist [https://btsw.netmarble.com].

Mit Spannung erwartetes Handyspiel von Netmarble mit tollen Funktionen Exklusive Fotos und Videos von BTS

Das gemeinsam mit globalen Superstars entwickelte BTS WORLD ist eine Simulationsspiel mit narrativer Struktur für Mobilgeräte, in dem die Spieler eine interaktive Reise unternehmen. "BTS WORLD wurde von Anfang an für die Spieler und deren Anforderungen entwickelt", erklärt Seungwon Lee, Globaler Geschäftsführer von Netmarble. "Sie erleben nicht nur ein völlig neues Abenteuer, sondern erhalten auch Zugriff auf eine riesige Menge neuer und aufregender Inhalte, die wir mit BTS extra für dieses Spiel erstellt haben.

BTS WORLD umfasst 10.000 Fotos von exklusiven Marken und 100 exklusive Videoclips. Darüber hinaus verbindet BTS WORLD die Spieler enger denn je mit der Gruppe, sodass sie in einem interaktiven 1:1-System virtuell mit allen Mitgliedern interagieren können.

Auf der Voranmeldungswebsite können die Spieler einen ersten Blick auf BTS WORLD werfen, erhalten eine Einführung in das Spiel, lernen eine BTS-Geschichte kennen und unter "Von BTS" können Sie einen Blick auf die "Mobilfunktion" des Spiels erhaschen, mit der die Spieler virtuell mit den Gruppenmitgliedern interagieren können. Außerdem enthält die Website ein Minispiel, in dem Spieler mit dem Gruppenmitglied ein Paar bilden, das aufgrund der Antworten auf eine Reihe von Fragen am besten als Manager zu ihnen passt.

Das Spiel wird weltweit für iOS- und Android-Geräte freigegeben. Bleiben Sie dran und verpassen Sie nicht den offiziellen Start von BTS WORLD. Weitere Informationen zu BTS WORLD erhalten Sie unter [https://btsw.netmarble.com] oder auf der BTS WORLD-Website. Die aktuellsten Informationen erhalten Sie auch, wenn Sie BTS WORLD auf Twitter folgen.

Informationen zu Netmarble Corporation

Netmarble Corp. unterhält Zielgruppen auf der ganzen Welt mit großartigen Erfahrungen für Handyspiele. Netmarble wurde 2000 in Korea gegründet und ist das am schnellsten wachsende Unternehmen für Handyspiele, das in der Liste der weltweiten Entwickler und Herausgeber dauerhaft ganz oben steht. Mit seinen mehr als 5.500 Mitarbeitern hat Netmarble einige der erfolgreichsten Handyspiele produziert und vertrieben, darunter Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble, und Seven Knights. Netmarble ist das Dachunternehmen von Kabam, einem der besten Entwickler von kostenlosen Massen-Mehrspielerspielen, und der größte Anteilseigner von Jam City, einem führenden Entwickler von Geschicklichkeitsspielen für soziale Netzwerke. Zudem pflegt das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit CJ ENM Corporation, dem größten Unterhaltungsunternehmen in Asien, Tencent Holdings, dem größten Internetunternehmen Asiens, und NCsoft, einem bekannten MMORPG-Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netmarble.com.

Informationen zu Big Hit Entertainment

Big Hit Entertainment wurde 2005 vom Geschäftsführer und Produzenten Bang Si-Hyuk in Südkorea gegründet. Das Kerngeschäft des Unternehmens konzentriert sich auf die Musikproduktion, das Künstlermanagememt und das Verlagswesen. Zu den Geschäftsaktivitäten von Big Hit gehört die Entwicklung verschiedener Inhalte, die über die IP von erstklassigen Künstlern wie der globalen Boyband BTS und der neuesten Errungenschaft TOMORROW X TOGETHER, produziert werden. Mit seiner Mission "Heilung durch Musik und Künstler" möchte Big Hit über die Inhalte positiven Einfluss nehmen und gleichzeitig allen Musikfans auf der ganzen Welt Wohlgefühl und Inspiration bieten.

Korea (Seoul)

HQ PR Team

Jinho Lee

globalpr-g @ netmarble.com

82-2-2271-7444

Nordamerika

Netmarble US PR

Chastity Irizarry

chastity.irizarry @ netmarble.com

Rogers & Cowan

Joe Schneider

jschneider @ rogersandcowan.com

Big Hit Entertainment

Irene Choi

irenechoi @ bighitcorp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/884376/BTS_WORLD.jpg< /a>