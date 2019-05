4. Dialogforum Wund?Gesund! mit ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann

Wien (OTS) - Ganz im Zeichen eines effizienten und innovativen Wundmanagements organisierte die Initiative Wund?Gesund! das 4. Dialogforum in der Wiener Servitengasse. Die zahlreichen Diskutanten konnten sich dabei einen guten Überblick über den Ist-Stand der Wundversorgung in Österreich verschaffen und nutzten die Möglichkeit über Innovationen in der österreichischen Wundversorgung zu diskutieren.

Impulsgeber des Abends war ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), der mit seinem Vortrag zum Thema „Die Zukunft hat bereits begonnen – Innovationen in der Gesundheitsversorgung“ die Grundlage für eine angeregte Diskussion lieferte. „Das Thema ‚personalisierte Medizin‘ eignet sich sehr gut, um viele Herausforderungen, die im Gesundheitswesen auf uns warten, zu beschreiben. Wundmanagement ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema, weil es sich auch hier um eine Form der personalisierten Betreuung handelt, bei der es zentral ist, auf die speziellen Bedürfnisse der einzelnen Patientinnen und Patienten einzugehen.“ In seiner spannenden Keynote gab Ostermann auch einen Ausblick in die Zukunft und präsentierte zentrale Dimensionen der personalisierten Medizin, „durch die wir in der Lage sein werden, über die Wirksamkeit bestimmter Therapien Vorhersagen zu treffen und damit die Möglichkeit schaffen, Prävention zu personalisieren.“

Der Sprecher der Initiative Wund?Gesund!, Mag. Philipp Lindinger, begrüßte den offenen und konstruktiven Austausch mit ao. Univ.-Prof. Dr Ostermann und betonte einmal mehr die Bedeutung der Initiative. „Unser Ziel ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Wundmedizin und -versorgung in Österreich zu leisten, um gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern eine optimale Versorgung für Patientinnen und Patienten mit chronischen Wunden zu etablieren. Das Dialogforum Wund?Gesund! bietet daher eine Plattform für den Austausch und trägt zur Förderung von Synergien, Kooperationen und Konsensfindung bei. Es ist uns ein großes Anliegen, das Thema Wundmedizin in die Öffentlichkeit zu tragen und die Relevanz moderner Wundmedizin immer häufiger zu thematisieren.“ Zudem wies er darauf hin, dass auch weiterhin Handlungsbedarf besteht, „um die Herausforderungen in der Wundversorgung zu meistern. Besonders wichtig wären hier die Einbindung von Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausbereich, um eine nahtlose Überleitung in den ambulanten Bereich gewährleisten zu können, sowie Ausbildungsmaßnahmen für niedergelassene Ärzte, die zu einer Erhöhung der Qualität der Wundmedizin beitragen sollen.“

Nach dem offiziellen Teil des Dialogforums der Initiative Wund?Gesund! konnten sich die Gäste anschließend ausgiebig mit ao. Univ.-Prof. Dr. Ostermann über kommende Entwicklungen und aktuelle Geschehnisse im Gesundheitssystem unterhalten.

Über die Initiative Wund?Gesund!

Die Initiative Wund?Gesund! ist ein Zusammenschluss von Medizinprodukte-Unternehmen aus dem Bereich Verbandstoffe und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Es werden laufend Aktivitäten gesetzt, um die korrespondierende Patientenversorgung zu optimieren. Durch effiziente und innovative Wundmedizin kann der Genesungsprozess beschleunigt, (Folge-)Kosten reduziert und das Patientenwohl gesteigert werden. Die Initiative Wund?Gesund! will daher verstärkt über Chancen und Möglichkeiten einer modernen Wundmedizin aufklären und mehr Transparenz im Bereich Verbandstoffe für die optimale Patientenversorgung erreichen. www.wund-gesund.at

