XCMG stellt durch Installation des höchsten Windpark-Flügelrads mit dem XCA1600 einen neuen Weltrekord auf

Baixiang, China (ots/PRNewswire) - XCMG, Chinas führender Baumaschinenhersteller, hat einen neuen Weltrekord aufgestellt, als sein All-Terrain-Kran XCA1600 im Onshore-Windpark-Projekt Baixiang in Hebei, China, am 6. Mai erfolgreich ein Flügelrad in der Rekordhöhe von 140 m installierte.

Der XCA1600 ist der weltweit erste Mobilkran, der Flügelräder in einer Höhe von 140 Metern installieren kann. Das montierte Flügelrad hat einen Durchmesser von 141 Metern und wiegt beinahe 90 Tonnen. Der Kran hob und dockte das Flügelrad in nur 40 Minuten an, woraufhin Techniker in weiteren 90 Minuten alle 80 Schrauben festzogen.

"China verfügt über die meisten Windkraftanlagen. Der 1.600 Tonnen schwere All-Terrain-Kran, der für Projekte in der Höhe konzipiert ist, konnte dank weltweit führender Technologie und ausgezeichneter Qualität nicht nur viele bautechnische Herausforderungen meistern, sondern sich durch das Weltrekordprojekt auch einen Namen für führende chinesische Krantechnologie und -qualität sichern", so Jianzhong Sun, VP von XCMG und GM der Kranabteilung von XCMG.

Der 1.600 Tonnen schwere All-Terrain-Kran von XCMG verfügt über folgende Besonderheiten:

Leichtbau: Der XCA1600 ist größenmäßig der weltweit kleinste 1.600-Tonnen-Kran mit der beachtlichsten Hubkapazität und den robustesten Funktionen.

Rundum-Funktion: Er ist dank seines Hauptauslegers mit sieben Abschnitten und einer Reichweite von 92,4 Metern für alle Windkraft-Szenarien einsetzbar. Mit seinem innovativen selbstständig ausklappbaren Windkraftausleger von einer Länge zwischen 27,5 und 51,5 Metern kann er problemlos 95 Tonnen heben, wenn er auf eine Höhe von 140 Metern ausgefahren ist.

Intelligente Steuerung: Der XCA1600 kann das beste Programm für verschiedene Aufgaben ermitteln, um beim Heben von Objekten bis zu 100 Tonnen eine präzise Positionierung zu garantieren.

"XCMG hat sich zum Ziel gesetzt, 'fortschrittliche und strapazierfähige' Windkraftausrüstung zu gestalten, die den unterschiedlichen geologischen Bedingungen und Witterungsverhältnissen verschiedener Projekte gerecht wird. Außerdem möchte das Unternehmen neue Lösungen bereitstellen, die zur Entwicklung der Windkraftbranche beitragen", erklärte Sun.

Im Laufe der Jahre hat XCMG beachtliche Investitionen in den Windkraftsektor getätigt, was zur raschen Entwicklung chinesischer Windkraftanlagen führte, die auf hochmodernen Technologien, fortschrittlicher Fertigung und einer umfassenden Industriedatenbank fußen, um Forschung und Entwicklung zu fördern.

