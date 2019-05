Huawei Intelligent Computing erzielt einem Bericht von Gartner zufolge im vierten Quartal 2018 das weltweit beste Wachstum und weltweit drittbeste Ergebnis nach Erlösen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Gartner, ein weltweit aktives, führendes Unternehmen im Bereich IT-Forschung und -Beratung, hat eine Pressemitteilung mit folgendem Titel veröffentlicht [Übersetzung]: "Gartner erklärt, dass die weltweiten Erlöse bei Servern im vierten Quartal 2018 um 17,8 Prozent höher lagen, während die Lieferungen um 8,5 Prozent höher lagen." Die Daten der Pressemitteilung zeigen, dass Huawei mit Servern im vierten Quartal 2018 das weltweit drittbeste Ergebnis nach Erlösen erzielt hat - mit einer Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 45,9 Prozent, der höchsten Wachstumsrate für Server weltweit [1].

Laut der Pressemitteilung betrugen die weltweiten Server-Erlöse im vierten Quartal 2018 21,862 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden weltweit 3.472.886 Server ausgeliefert, ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahresvergleich 2017-2018 konnte das Unternehmen bei den weltweiten Server-Lieferungen eine Steigerung um 13,1 Prozent und bei den Server-Erlösen um 30,1 Prozent erzielen.

Während Branchen ihre Wandlung im Sinne der digitalen Transformation vertiefen, hat die "intelligente" Transformation ihr volles Potenzial noch nicht entfaltet. Es ist absehbar, dass die IT-Infrastruktur-Dimensionen von Unternehmen in den nächsten Jahren eine enorme Dynamik entfalten werden. Während dieser Trend immer mehr an Fahrt gewinnt, steigen die Anforderungen an die IT-Infrastruktur stetig. Traditionelle Rechenzentren kämpfen mit Betriebskosten- (OPEX) Belastungen: Stromverbrauch, Personalaufwand und Kosten für Betrieb und Wartung, Platzbedarf der Geräte. Und an dieser Stelle kommt die intelligente Transformation ins Spiel, um diese Probleme effektiv entschärfen zu können. In der Zwischenzeit steigen die Anforderungen an das KI-orientierte Computing explosionsartig.

Huawei hat diesen Trend genau beobachtet und hat tiefen Einblick in die Herausforderungen, die mit der intelligenten Transformation von Rechenzentren verbunden sind. Huawei Intelligent Computing reagiert auf diese Erkenntnisse, indem es seine F&E-Initiativen an drei Fronten einsetzt: in den Bereichen "Intelligent Acceleration Engine", "Intelligent Management Engine" und "Innovative Data Center Solution" (innovative Rechenzentrumslösung). Huawei hat seine x86-basierten traditionellen Server auf intelligente Server aufgerüstet. Darüber hinaus bietet Huawei abgestufte Lösungen für die Implementierungsszenarien "single-node", "large-scale" und "ultra-large-scale" an, die die Anforderungen von Rechenzentren im Hinblick auf intelligente Transformation perfekt aus mehreren Dimensionen aufgreifen können.

Weiter hat Huawei seine Position mit der Einführung der KI-Chipsätze "Ascend 310" und "Ascend 910" sowie der ARM-basierten CPU "Kunpeng 920" gestärkt (Oktober 2018 bzw. Januar 2019). Diese Kern-Chipsätze geben Huaweis Intelligent-Computing-Angeboten Auftrieb: der KI-Computing-Plattform "Atlas" und den Servern der Reihe "TaiShan". Das erweiterte Produktportfolio deckt die Cloud-Edge-Device-Szenarien ab und erfüllt unterschiedlichste Rechenanforderungen.

Huawei Intelligent Computing setzt mit seinem "x86 FusionServer Pro", seinen ARM-basierten "TaiShan"-Servern und den "Ascend"-basierten "Atlas"-Produkten neue Maßstäbe in der Computerbranche. Huawei ist gut positioniert, um die intelligente Transformation von Rechenzentren für Kunden voranzutreiben und die Transformation der Branche zu fördern.

Laut Gartners Bericht über das vierte Quartal 2018 war Huawei zudem mehrere aufeinanderfolgende Quartale sowohl bei der Lieferung von Blade-Servern als auch von Four-Socket-Servern die Nummer eins im chinesischen Markt. All diese Statistiken unterstreichen das Können und die Stärke von Huawei Intelligent Computing.

Quelle 1: "Gartner Says Worldwide Server Revenue Grew 17.8% in the Fourth Quarter of 2018, While Shipments Increased 8.5%", 18. März 2019 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-18-gartner-says-worldwide-server-revenue-grew-17-8-per-c

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie- (ICT) Infrastrukturen und intelligenten Geräten. Mit integrierten Lösungen in vier Kernbereichen - Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte und Cloud-Dienste - setzen wir uns dafür ein, jedem Menschen, jedem Zuhause und jeder Organisation digitale Lösungen für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt bereitzustellen.

Huaweis End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zeichnet sich durch Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit aus. Durch die offene Zusammenarbeit mit Ökosystem-Partnern schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden - arbeiten daran, Menschen zu stärken, das häusliche Leben zu bereichern sowie in Unternehmen jeder Art und Größe Innovationen anzuregen.

Bei Huawei konzentriert sich Innovation auf die Bedürfnisse der Kunden. Wir investieren stark in Grundlagenforschung und konzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, die die Welt voranbringen. Wir beschäftigen mehr als 180.000 Mitarbeiter und sind in über 170 Ländern und Regionen tätig. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie Huawei bitte online unter www.huawei.com, oder folgen Sie uns unter: http://www.linkedin.com/company/Huawei http://www.twitter.com/Huawei http://www.facebook.com/Huawei http://www.youtube.com/Huawei

Rückfragen & Kontakt:

Zhong Wanni

+86-185-6666-2551

zhongwanni @ huawei.com