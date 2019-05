Currency.com mit neuer mobiler App und tokenisierter Anleihefunktion verkündet allgemeine Verfügbarkeit seiner Plattform

Minsk, Weißrussland (ots/PRNewswire) - Currency.com, der weltweit erste Handelsplatz für tokenisierte Wertpapiere, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner Plattform verkündet. Nach dem erfolgreichen Beta-Launch im Februar hatten sich mehr als 150.000 Nutzer für die Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere mit vollem Funktionsumfang registriert. Sie ermöglicht Anlegern den Handel, die Investition und die Teilhabe an realen Finanzinstrumenten direkt per Kryptowährung.

- Auf der Plattform sind seit dem Beta-Launch im Januar über 150.000 Registrierungsanträge eingegangen

- Mehr als 1.000 tokenisierte Wertpapiere können jetzt in Bitcoin, Ethereum oder Fiatgeld gehandelt werden

Parallel zum Launch gibt es eine moderne neue mobile App mit leistungsstarker Technologie und ausgeklügelten Funktionen, damit Nutzer jederzeit mit tokenisierten Wertpapieren handeln können. Neben den beim Beta-Launch im Februar vorgestellten Features bietet die Plattform ihren Kryptohändlern viele neue Leistungsmerkmale, die in der traditionellen Finanzwert seit langem zum Alltag gehören, wie beispielsweise 50 % Margin Close-Out und Verlustverkäufe.

Currency.com bietet privaten und institutionellen Anlegern rund um den Globus* Zugang zu mehr als 1.000 tokenisierten Wertpapieren, die den zugrunde liegenden Marktpreis für gängige Finanzinstrumente abbilden, beispielsweise globale Anteilspapiere, Indizes und Güter. So können Nutzer ein Token kaufen, das die Entwicklung einer Apple-Aktie am Nasdaq abbildet (APPLE.CX) - und das mit den gleichen ökonomischen Kosten und Vorteilen einer Apple-Aktie. Nutzer können diese Token direkt mit Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) kaufen und auf Marge handeln.

In diesem Monat hat Currency.com bereits ein neues Feature vorgestellt, das Nutzern zum ersten Mal überhaupt Handel und Investition in tokenisierte Staatsanleihen mit Kryptowährung ermöglicht. Currency.com hat auf seiner Plattform eine tokenisierte Version weißrussischer Staatsanleihen ausgegeben und will zukünftig weitere tokenisierte Staats- und Unternehmensanleihen anbieten. Dank dieser neuen Funktion sind Nutzer von Currency.com in der Lage, ihre Kryptodevisen in eine komplett neue, differenzierte Anlageklasse zu investieren. Dadurch lässt sich das eigene Portfolio durch festverzinsliche Wertpapiere mit potenziell geringerem Risiko und besser abschätzbaren Renditen absichern und streuen.

Um diese Leistungen anbieten zu können, macht sich Currency.com die Technologie ihrer Schwesterplattform Capital.com zunutze, die von der FCA und CySEC reguliert wird. Das Design ist denkbar geradlinig und benutzerfreundlich. Beim Beta-Launch im Januar gab es 150.000 Anmeldungen, zugelassen wurden 5.000 Nutzer. Die aktivsten Händler geben täglich Rückmeldung und helfen dabei, Currency.com so effektiv und benutzerfreundlich wie möglich zu machen. Die heute öffentlich vorgestellte Plattform ist modern und erprobt und stellt das Benutzererlebnis in den Mittelpunkt.

Currency.com hat außerdem ein Empfehlungsprogramm aufgelegt, in das Feedback von Krypto-Influencern während des Beta-Launch eingeflossen ist. Nutzer können Freunde für die Plattform anwerben und erhalten zum Dank sechs Monate lang 50 % der Handelsprovision der vermittelten Person. Die Provision wird wöchentlich ausbezahlt und ist ein attraktiver Anreiz für Nutzer, denen die Plattform gefällt.

Ivan Gowan, CEO von Currency.com, sagte: "Die Ankunft tokenisierter Wertpapiere ist eine Revolution für Investoren, die mit Kryptowährung handeln wollen. Die Bindung von Kryptowährung an die Kurse von Aktien, Anteilspapieren und Anleihen ist eine praktikable Methode für Bitcoin- und Ethereum-Inhaber, um an traditionellen Finanzmärkten teilzuhaben. Unser Beta-Launch hat gezeigt, dass weltweite Nachfrage nach einem solchen Service vorhanden ist. Die allgemeine Verfügbarkeit von Currency.com ist wegweisend für die Zukunft der Kryptowährung vor dem Hintergrund immer stärkerer Regulierung und Annäherung an traditionelle Märkte. Ich bin vom durchschlagenden Erfolg unserer mobilen App bei Investoren überzeugt. Sie bietet umfangreiche und fortschrittliche Handelsmechanismen, die der Krypto-Community bislang verwehrt waren."

Die Online-Plattform Currency.com ist ab sofort auf https://currency.com/ allen Anlegern zugänglich und kann vom iTunes App Store und Google Play Store heruntergeladen werden.

*Mit Ausnahme der USA und Regionen auf der FATF-Liste.

Informationen zu Currency.com Currency.com ging im April 2019 an den Start. Das Blockchain-Technologieunternehmen betreibt die weltweit erste Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere. Die Plattform ermöglicht es Anlegern, mit ihren Kryptodevisen direkt in die globalen Finanzmärkte zu investieren und von diesen zu profitieren, ohne ihr Krypto-Portfolio in Fiatgeld umtauschen zu müssen. Currency.com wird vom High Technology Park Belarus gemäß Dekret Nr. 8 'Über die Entwicklung der digitalen Wirtschaft'

lizenziert, genehmigt und reguliert. Hinter dem Unternehmen stehen VP Capital und Larnabel Ventures mit CEO Ivan Gowan, der in den vergangenen 15 Jahren die Technologieentwicklung von IG geleitet und den Wert der Handelsplattform von 250 Mio. $ auf über 3 Mrd. $ gesteigert hat. Weitere Informationen finden Sie unter: https://currency.com/



