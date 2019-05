SPÖ Kärnten: Herzlich willkommen Sebastian Schuschnig!

Kaiser, Sucher: Gratulation an Landesart Schuschnig - viel Kraft und Freude für die neue Aufgabe

Klagenfurt (OTS) - Nach der heute, Donnerstag, im Landtag vorgenommenen Wahl und Angelobung, gratulierten SPÖ-Vorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher dem neuen Landesrat Sebastian Schuschnig und begrüßen den reibungslosen personellen Wechsel im Team der ÖVP Kärnten. Der 32-jährige Schuschnig übernimmt die Referate Mobilität, Tourismus und Wirtschaft.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Meine Landeshauptmann-Tür steht immer offen", begrüßte Kaiser das neue Regierungsmitglied, der Ulli Zafoschnig folgt, der seine Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen zurücklegte. „Eine weitere Verjüngung des Regierungsteams verspricht frischen Wind und neue Ideen für Kärnten.“

„Die SPÖ-ÖVP Koalition in Kärnten hat bereits hinlänglich bewiesen, dass sie, auch bei konträren Meinungen, auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt, für Kärnten arbeiten kann. Diese Zusammenarbeit mit Ulli Zafoschnig hat sehr gut funktioniert, wir haben keinen Zweifel, dass das auch mit Sebastian Schuschnig so sein wird“, schließt sich Andreas Sucher Landeshauptmann Kaiser an. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.