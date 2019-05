ADCADA übernimmt das älteste Immobilienbüro Rostocks: Weidemann Immobiliengesellschaft mbh mit 30 Jahren Erfahrung (FOTO)

Rostock-Bentwisch (ots) - Ab sofort gehört Weidemann Immobilien zu 100 % zu der ADCADA Unternehmensgruppe.

Unter der führenden Hand von André Dieckmann, dem die Geschäftsführung der übernommenen Gesellschaft auch weiterhin obliegt, erweitern und stärken wir mit diesem Schritt die vorhandenen Immobilienressourcen der adcada.immo GmbH (https://adcada.immo).

Die Ziele der Komplettübernahme? Eine kontinuierliche Wertebeständigkeit mit Hilfe neuer, zu unseren bisher vorhandenen Bestandsimmobilien maßgeschneiderten Realitäten halten und von der circa 30-jährigen Erfahrung, die unter anderem charakteristische Referenzen wie Verkäufe in nur 20 Tagen oder die Gesamtvermietung im Makleralleinauftrag beinhaltet, profitieren.

Auf ein Schritt folgt der nächste

Mit der hundertprozentigen Übernahme der Immobiliengesellschaft stand zunächst ein Umzug an: Von dem ehemaligen Hauptsitz in Schwaan ging es für die erfahrenen Mitarbeiter von Weidemann Immobilien (https://weidemann-immobilien.de) in das nicht minder beschauliche Rostock-Bentwisch. Herzlich willkommen im ADCADA Park - der neuen Immobilien-Schaltzentrale!

Was folgt ist unter anderem ein Relaunch der Website, der den aktuellen Auftritt modernisieren und entsprechend aktueller Technikstandards ausgerichtet wird. Da dieser Schritt jedoch nicht von heute auf morgen erfolgen kann, gilt es nun ein wenig Geduld mitzubringen.

Allen Neuplänen zum Trotz wird die Vermittlung zum An- und Verkauf von gewerblichen Immobilien sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser natürlich nach wie vor mit dem gewohnten "Service mit Herz" weitergeführt.

Rückfragen & Kontakt:

adcada GmbH

Heydeweg 5

18182 Bentwisch

adcada.de

T: +49-381-202 775 00

E: presse @ adcada.de