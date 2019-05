„matinee“ am 12. Mai mit dem neuen Porträt „Leslie Caron – Eine Pariserin in Hollywood“

Außerdem: „Die Kulturwoche“ und „Ausflug ins Gestern“ zur Oldtimer-Rallye 1965 Paris – Wien

Wien (OTS) - Demnächst heißt es bei den Filmfestspielen in Cannes wieder: Film ab! (Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at) Passend dazu präsentiert Clarissa Stadler in der „matinee“ am Sonntag, dem 12. Mai 2019, ab 9.05 Uhr in ORF 2 das neue Porträt „Leslie Caron – Eine Pariserin in Hollywood“ über das bewegte Leben der Schauspielerin und Tänzerin, die mit Hollywoodfilmen wie „Ein Amerikaner in Paris“ oder „Gigi“ weltberühmt wurde. Die Reihe „Ausflug ins Gestern“ zeigt um 10.20 Uhr, wie stilvoll man 1956 bei der Oldtimer-Rallye von Paris nach Wien reiste. „Die Kulturwoche“ informiert zuvor um 10.00 Uhr über aktuelle Kulturereignisse.

„Leslie Caron – Eine Pariserin in Hollywood“ (9.05 Uhr)

Leslie Caron verkörpert das goldene Zeitalter des amerikanischen Kinos. Die ausgebildete Tänzerin stand auf zahlreichen Theaterbühnen und spielte in insgesamt 45 Filmen. Bis heute versprüht die über 80-Jährige einen unglaublichen Charme, ob auf der Bühne oder vor der Kamera: Leslie Caron steht für Leidenschaft und Eleganz. Als Tochter einer amerikanischen Mutter und eines französischen Vaters wuchs sie in Paris auf. Mit dem Zweiten Weltkrieg nahm ihre bis dahin sorglose Kindheit ein abruptes Ende: Die Bilder des besetzten Frankreichs begleiten sie bis heute. Von ihrer ambitionierten Mutter wurde Leslie noch während des Krieges zu einer Ballettkarriere gedrängt und mit 18 Jahren nahm ihr Leben eine radikale Wende: Gene Kelly entdeckte sie auf einer Pariser Bühne und holte sie nach Hollywood – obwohl sie kein Wort Englisch sprach, folgte Leslie dem Ruf der „großen Welt“. Bereits ihr erster Film, „Ein Amerikaner in Paris“, machte sie berühmt. Der Erfolg setzte sich fort mit Musikfilmen wie „Daddy Langbein“ mit Fred Astaire oder „Gigi“, der mehrere Oscars gewann, und preisgekrönten Spielfilmen wie „Lili“ und „Das indiskrete Zimmer“. Leslie Caron lebte den Traum von Hollywood: Sie erlangte internationale Berühmtheit, stand auf der Gästeliste exklusiver Partys und hatte Beziehungen zu einflussreichen Männern. In der preisgekrönten Dokumentation von Larry Weinstein berichtet die charismatische Künstlerin von ihrer unglaublichen Karriere und einem bewegten Privatleben, verschweigt aber auch nicht, wie sie in späteren Jahren mit Depressionen kämpfte und diese letztlich überwand.

„Die Kulturwoche“ (10.00 Uhr)

Aktuelle Kulturereignisse und Kulturtipps aus Österreich, kurz zusammengefasst und spannend aufbereitet von der Kulturredaktion des ORF.

„Ausflug ins Gestern – Oldtimer-Rallye 1965“ (10.20 Uhr)

Großes Aufgebot an Autoliebhabern, Presse und Schaulustigen bei dem Society-Event im Jahr 1965: Die 4. internationale Oldtimer-Veteranen-Rallye von Paris nach Wien ist ein absoluter Pflichttermin für alle, die etwas auf sich und ihren Oldtimer halten. Illustre Lenker aus aller Herren Länder präsentieren stolz ihre mondänen Schmuckstücke auf vier Rädern – neidische Blicke inklusive. 71 Fahrzeuge starten zum Gedenken an den französischen Automobilkonstrukteur und Rennfahrer Marcel Renault.

