Erich Valentin (SPÖ) ad Kraftwerksprojekt Molln: Rechtzeitig auf die Energiewende reagiert!

Wien Energie hat das unternehmerische Risiko in der Bilanz berücksichtigt und abgeschrieben

Wien (OTS/SPW-K) - „Entgegen den Schauermärchen der NEOS stand das Kraftwerksprojekt Molln bei Projektstart auf wirtschaftlichsoliden Füßen“, korrigiert der Wiener SPÖ-Abgeordnete Erich Valentin entsprechende Aussagen von NEOS-Gemeinderat Ornig. „Wien Energie hat korrekt und umsichtig gehandelt“.

Man müsse die Rahmenbedingungen des Kaufdatums berücksichtigen, so Valentin: „Der Kauf ist vor der deutschen Energiewende 2010 erfolgt. Das war gut und sinnvoll! Aber wie wir wissen, ist in den Jahren 2010 bis 2015 in der Energiewirtschaft kein Stein auf dem anderen geblieben. Zu der Zeit hatten viele Energieunternehmen in Österreich und ganz Europa aufgrund der plötzlich geänderten Marktsituation große Probleme und mussten umfangreiche Abschreibungen tätigen. Zum Beispiel ist der Aktienkurs großer deutscher Energieversorger wie RWE in diesen Jahren um 80 Prozent gefallen. Dadurch wurde das Projekt mit der Zeit immer unrentabler. Wien Energie konnte hier nicht untätig bleiben und hat zum Glück Maßnahmen ergriffen.“ Das werde auch im Bericht des Stadtrechnungshofs festgehalten, stellt Valentin klar.

Der Stadtrechnungshof bemerkt, „dass die Wien Energie GmbH (…) ein allgemeines Unternehmerrisiko sowie vielfältige Projektrisiken zu tragen hat. Damit ist auch das Risiko umfasst, dass kostenintensive Projekte entwickelt werden, die schlussendlich, aus welchen Gründen auch immer, nichtumgesetzt werden können bzw. nicht mehr umsetzbar sind, womit die entstandenen Projektentwicklungskosten als verlorener Aufwand abgeschrieben werden müssen.“

„Die Entscheidung ist zehn Jahre her. Wien Energie hatte sich auf Grund der Marktlage 2017 entschieden, aus dem geplanten Projekt aus wirtschaftlichen Gründen auszusteigen. Wien Energie hat jahrelang Vorsorgen getroffen und das Projekt in der Bilanz bereits vor zwei Jahren vollständig abgeschrieben“, erklärt Valentin.

Wien Energie als Wirtschafts- und Investitionsmotor=

Wien Energie steht auf einer soliden wirtschaftlichen Basis mit positiver Entwicklung. So ist im Jahr 2018 der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 17 Prozent gestiegen. Wien Energie ist ein Investitions- und Wirtschaftsmotor für den gesamten Großraum Wien. Das Unternehmen investiert kräftig in die Energiewende - bis 2023 werden mit einer Milliarde Euro Erneuerbare Energielösungen und die Versorgungssicherheit und Innovationen weiter vorangetrieben werden. Alleine 2019 nimmt Wien Energie dafür 200 Millionen Euro in die Hand. Ziel ist es, langfristig eine stabile Energieversorgung im Stadtgebiet aus erneuerbaren Quellen zu sichern.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at